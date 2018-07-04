На севере Израиля продолжают фиксировать подземные толчки

В 6:52 утра в среду, 4 июля, в северных районах Израиля вновь были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,1. Сообщений о разрушениях не поступало.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что эпицентр землетрясения на этот раз находился в 2 км к западу от деревни Илабун. Очаг залегал на глубине 2 км.

В 7:19 зафиксирован слабый подземный толчок магнитудой 2,8. Эпицентр в 8 км к северо-восточнее Тверии. Очаг залегал на глубине 1 км.

Напомним, что в 4:50 было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1 с эпицентром 6 км к северо-западу от Тверии. Тогда сообщалось, что очаг залегал на глубине 15 км.

Землетрясения ощущались в Тверии, Нацерете, Кармиэле и других городах севера страны, а также на Голанских высотах, в Иорданской долине и долине Мертвого моря (в том числе в Иордании).

В институте геофизики Израиля говорят, что продолжают изучать поступающую информацию.

Напомним, что наиболее разрушительным в современной истории Эрец-Исраэль было землетрясение 11 июля 1927 года в районе Иерусалима, когда погибли около 300 человек. За последние десятилетия самым сильным было землетрясения в районе Эйлата 22 ноября 1995 года (считается, что оно привело к гибели одного человека, умершего от сердечного приступа).

В XXI веке самым сильным в Израиле было землетрясение 15 февраля 2008 года – магнитудой до 5,3. К серьезным разрушениям и жертвам это землетрясение не привело.



