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Беспорядки в поселке Хан аль-Ахмар: есть пострадавшие среди бедуинов и полицейских

время публикации: 17:51 | последнее обновление: 17:51 блог версия для печати фото
Беспорядки в поселке Хан аль-Ахмар: есть пострадавшие среди бедуинов и полицейских
Беспорядки в поселке Хан аль-Ахмар: есть пострадавшие среди бедуинов и полицейских
Беспорядки в поселке Хан аль-Ахмар: есть пострадавшие среди бедуинов и полицейских

В среду, 4 июня, вспыхнули беспорядки в бедуинском поселке Хан аль-Ахмар, сопровождавшиеся столкновениями между местными жителями и силами полиции и армии.

Бедуинский поселок, расположенный между Кфар-Адумим и Мишор Адумим, в непосредственной близости от Приморского шосссе, не имеет официального статуса. В нем проживают около 350 жителей, в основном члены клана Хаджалин, которые в 1952 году были выселены из Негева.

В конце мая БАГАЦ отклонил апелляцию местных жителей и разрешил разрушить незаконные постройки в деревне. Государство обещало, что жители Хан аль-Ахмар будут переселены в другое место.

Утром 4 июля в деревню прибыли представители гражданской администрации, чтобы начать подготовку к эвакуации жителей и разрушению незаконных строений. Сам район был объявлен закрытой зоной.

Представители "Красного полумесяца" передали, что в ходе столкновений с полицейскими и военными пострадали 35 гражданских лиц, четырем людям потребовалась госпитализация.

Пресс-служба полиции Иудеи и Самарии сообщила об аресте 11 участников беспорядков. Кроме того, трое полицейских получили легкие травмы во время столкновений с местными жителями. Одному сотруднику полиции потребовалась госпитализация.

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