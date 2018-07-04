"Сезон медуз" около побережья Израиля заканчивается, не начавшись

По состоянию на 4 июля, мониторинговый сайт Meduzot.co.il сообщает, что медуз почти нет в прибрежных водах Средиземного моря. Специалисты из отдела морской экологии Национального института океанографических и лимнологических исследований в Хайфе отмечают, что нынешним летом "сезон медуз" заканчивается, фактически не начавшись, чего не наблюдалось многие годы.

Редакция NEWSru.co.il сообщала о начале "сезона медуз" 11 июня, когда сайт Meduzot.co.il уведомлял о появлении медуз около пляжей вдоль всего израильского побережья Средиземного моря. Однако на многих пляжах медузы так и не приблизились к берегу, или их число было незначительным.

"Сезон медуз" на Средиземноморском побережье Израиля в течение последнего десятилетия обычно длился месяц-полтора, с середины июня до середины-конца июля. Как правило, в этот период медуз около пляжей очень много и в воде ощущается сильное жжение.

Следует отметить, что хотя медуз сейчас около израильского побережья мало, необходимо помнить о мерах предосторожности в случае встречи с ними в воде.

Меры предосторожности

Самыми распространенными в восточном Средиземноморье и в Эйлатском заливе являются довольно опасные медузы ропилемы и корнероты. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы уже оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести успокоительный препарат, например гель для успокоения кожи Life Professional, "Фенистил гель" – антигистаминное средство для успокоения зуда в месте ожога, крем Trolamine и др. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.