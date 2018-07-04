На севере и центре Израиля вновь зафиксированы подземные толчки

Около 22:40 на севере и в центре Израиля ощущались новые подземные толчки. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Израиле были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3. Эпицентр находился в трех километрах к северо-востоку от Тверии на глубине 10 км.

По данным института геофизики Израиля, магнитуда землетрясения составляла 4,6, а эпицентр находился в районе Кинерета.

Жители Модиина, Иерусалима, Тель-Авива и Холона сообщают, что они также ощущали подземные толчки.

Специалисты института геофизики отмечают, что землетрясение было сильнее, чем утром, и поэтому его ощутили на большей части территории Израиля.

Ливанские СМИ сообщили, что подземные толчки ощущалось в Бейруте.

Нет данных о пострадавших или разрушениях.

Первые подземные толчки магнитудой 4,1 были зафиксированы на севере Израиля в 4:50 утра в среду, 4 июля. Эпицентр находился в 6 км к северо-западу от Тверии, на глубине 15 км.

Толчки продолжились в 6:52 утра. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр землетрясения на этот раз находился в 2 км к западу от деревни Илабун. Очаг залегал на глубине 2 км.

В 7:19 зафиксирован слабый подземный толчок магнитудой 2,8. Эпицентр в 8 км к северо-восточнее Тверии. Очаг залегал на глубине 1 км.

Землетрясения ощущались в Тверии, Нацерете, Кармиэле и других городах севера страны, а также на Голанских высотах, в Иорданской долине и долине Мертвого моря (в том числе в Иордании).

Напомним, что наиболее разрушительным в современной истории Эрец-Исраэль было землетрясение 11 июля 1927 года в районе Иерусалима, когда погибли около 300 человек. За последние десятилетия самым сильным было землетрясения в районе Эйлата 22 ноября 1995 года (считается, что оно привело к гибели одного человека, умершего от сердечного приступа).

В XXI веке самым сильным в Израиле было землетрясение 15 февраля 2008 года – магнитудой до 5,3. К серьезным разрушениям и жертвам это землетрясение не привело.





