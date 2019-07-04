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4 июля 2019 г.
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В Израиле

"Эфиопский" протест и действия полиции. Опрос NEWSru.co.il

время публикации: 09:31 | последнее обновление: 10:32 блог версия для печати фото
"Эфиопский" протест и действия полиции. Опрос NEWSru.co.il
"Эфиопский" протест и действия полиции. Опрос NEWSru.co.il
"Эфиопский" протест и действия полиции. Опрос NEWSru.co.il

В течение нескольких дней по всему Израилю прошли массовые акции протеста, поводом для которых стала гибель 19-летнего Соломона Таки в Кирьят-Хаиме. Юноша погиб в результате выстрела из пистолета сотрудника полиции, не находившегося при исполнении служебных обязанностей.

"Эфиопский" протест и действия полиции. Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 19 вопросов)

Наиболее массовыми были протестные акции 2 и 3 июля, в них приняли участие десятки тысяч граждан – представителей общины выходцев из Эфиопии и тех, кто выражал солидарность с ними.

Зачастую, особенно 2 июля, манифестации перерастали в беспорядки: демонстранты не только перекрывали трассы, парализовав движение транспорта во многих районах страны, но также нанося ущерб частному и общественному имуществу. В ходе беспорядков были травмированы более 150 человек, в том числе свыше 110 полицейских, задержаны около 140 нарушителей порядка, многих из которых уже предъявлены обвинения. Многие граждане были возмущены тем, что до позднего вечера 2 июля полиция не предпринимала решительных действия для наведения порядка.

Третий день протестов был даже более массовым, чем предыдущий, и тоже сопровождался иногда беспорядками, но в целом ситуация контролировалась полицией. В общей сложности, были задержаны 14 нарушителей порядка. О пострадавших 3 июля не сообщалось.

"Эфиопские" протесты и нерешительные действия полиции стали одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Зачастую комментаторы очень резко высказывались и по поводу участников беспорядков, и по поводу деятельности полиции, и по поводу действий властей в целом. Редакция NEWSru.co.il просит читателей высказать свое мнение в рамках нового опроса.

"Эфиопский" протест и действия полиции. Выскажите ваше мнение

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