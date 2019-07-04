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4 июля 2019 г.
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В Израиле

Полиция распространила видеоматериалы из дела о насилии над детьми в частных яслях. ВИДЕО

время публикации: 16:54 | последнее обновление: 21:03 блог версия для печати фото
Полиция распространила видеоматериалы из дела о насилии в детском саду
Полиция распространила видеоматериалы из дела о насилии над детьми в частных яслях

В четверг, 4 июля, пресс-служба правоохранительных органов распространила видеоматериалы из дела о насилии в одном из частных детских садов в Рош а-Аине. На видео с камер наблюдения, установленных в дошкольном заведении, запечатлена жестокость, с которой воспитатель и нянечка обращались с детьми.

В комментариях к этому видео пресс-служба полиции сообщает, что 19 июня родители одного из детей пожаловались на жестокое обращение с их ребенком в частных яслях для детей от трех месяцев до трех лет. Детское заведение находится в доме у 25-летней жительницы Рош а-Аина.

В ходе следственных мероприятий были изъяты записи с камер наблюдения, установленных в яслях, на которых было запечатлено происходящее в детском дошкольном учреждении в часы его работы.

На записях запечатлено, как воспитательница и ее помощница насильно кормят детей, бьют и связывают их.

На этой неделе в суд было передано заявление прокуратуры о намерении завершить дело и в ближайшие дни подать обвинение против воспитателя. Полиция попросила оставить подозреваемую под стражей до окончания судебного разбирательства.

Также ведется расследование в отношении нянечки детского сада. Она находится под домашним арестом.

Вечером 4 июля возле дома Кармель Мауды родители детей провели пикет. Они также требовали отдать под суд отца и мать 25-летней воспитательницы, которым было известно об отношении к детям в яслях.

11-канал израильского телевидения со ссылкой на источник в следственных органах передал, что Кармель Мауда после начала расследования пыталась уничтожить видеозаписки с камер наблюдения.

4 июля полиция сообщила еще об одном расследовании случая жестокости в детском саду. На этот раз - в частных яслях в Афуле.



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