Иерусалим:
22 - 30°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
28 - 41°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 июля 2020 г., 17:08

В лесу Бен-Шемен полиция прервала "пикник" с участием сотен гостей без масок. ВИДЕО

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В лесу Бен-Шемен полиция прервала "пикник" с участием сотен гостей без масок В лесу Бен-Шемен полиция прервала "пикник" с участием сотен гостей без масок

В субботу, 4 июля, полицейские, патрулировавшие лес Бен-Шемен, прервали праздник, в котором участвовали сотни гостей. Праздник проводился без специального разрешения, получение которого является необходимым условием для организации любых массовых мероприятий в период эпидемии.

Участники лесного "пикника" были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, полиция установила, что многие гости находятся под воздействием наркотических веществ или в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками полиции были изъяты наркотики и десятки бутылок со спиртными напитками.

Полицейские потребовали, чтобы участники мероприятия разошлись по домам; кроме того, были выписаны десятки штрафов за появление в общественном месте без защитной маски.

Был задержан 29-летний житель Бейт-Шемеша, подозреваемый в организации "праздника".


facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:08 В лесу Бен-Шемен полиция прервала "пикник" с участием сотен гостей без масок. ВИДЕО
13:40 В больницу "Пория" доставлена женщина, пострадавшая от укуса гадюки
11:59 Из-за наплыва отдыхающих закрыт для посещения пляж "Гофра"
11:13 На одном из пляжей Хайфы едва не утонула 75-летняя женщина
05:38 Прогноз погоды на 4 июля: небольшое понижение температуры, солнечно
22:27 Разрешено к публикации имя мужчины, который погиб при спасении тонувших детей и женщины
21:52 В Араде задержан водитель машины, насмерть сбившей 82-летнего велосипедиста
21:37 ДТП на перекрестке Ганей Тамра; погиб мужчина, его жена получила тяжелые травмы
17:24 Мужчина, спасший тонувшую женщину и троих детей, утонул в озере возле пляжа Зиким
17:09 ДТП возле поселка Неватим; пятеро пострадавших
...