В лесу Бен-Шемен полиция прервала "пикник" с участием сотен гостей без масок. ВИДЕО

В субботу, 4 июля, полицейские, патрулировавшие лес Бен-Шемен, прервали праздник, в котором участвовали сотни гостей. Праздник проводился без специального разрешения, получение которого является необходимым условием для организации любых массовых мероприятий в период эпидемии.

Участники лесного "пикника" были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, полиция установила, что многие гости находятся под воздействием наркотических веществ или в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками полиции были изъяты наркотики и десятки бутылок со спиртными напитками.

Полицейские потребовали, чтобы участники мероприятия разошлись по домам; кроме того, были выписаны десятки штрафов за появление в общественном месте без защитной маски.

Был задержан 29-летний житель Бейт-Шемеша, подозреваемый в организации "праздника".