"Религиозные войны" в Иерусалиме: ранен полицейский

В иерусалимском квартале Меа Шеарим, большинство жителей которого - ультраортодоксы, вспыхнули беспорядки после того, как в район прибыли полицейские для проведения оперативных мероприятий. В том числе, в рамках операции против участников нападений на военнослужащих.

На нескольких полицейских, участвующих в заранее спланированной операцией, была форма солдат Армии обороны Израиля, а на их головах были кипы.

Пресс-служба полиции сообщает, что жители квартала встретили сотрудников правоохранительных органов градом камней. Кроме того, участники беспорядков поджигали мусорные баки, перекрывали дороги.

В интервью радиостанции "Решет Бет" один из сотрудников полиции отметил, что в районе Меа-Шеарим уровень агрессии против израильских военнослужащих и полицейских сравним с уровнем агрессии в арабских кварталах Хеврона или Шхема.

Согласно сообщению пресс-службы, один сотрудник правоохранительных органов получил легкое ранение в результате попадания в него камней.

Отметим, что в пятницу, 2 июня, в Меа Шеарим были задержаны 12 ультраортодоксов, напавших на сотрудника полиции, переодетого в форму военнослужащего ЦАХАЛа.





