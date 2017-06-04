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В Израиле

NYT: в 1967-м году Израиль планировал применить ядерное оружие

время публикации: 08:55 | последнее обновление: 09:37 блог версия для печати фото
Израильские военнослужащие в 1948-м году
Израиль, 1948-й год
Израиль, 1967-й год

5 июня, к 50-й годовщине начала Шестидневной войны по грегорианскому календарю, Международный центр Вудро Вильсона в Вашингтоне запустит специальный веб-сайт, посвященный израильским ядерным разработкам. Будет опубликовано и собрание документов из коллекции Авнера Коэна, автора нескольких книг о ядерной программе еврейского государства.

Как пишет газета The New York Times, особый интерес вызывает самое начало израильских разработок. Согласно одному из руководителей программы, бригадному генералу в отставке Ицхаку Яакову, первый ядерный заряд был собран накануне Шестидневной войны. Его планировалось взорвать на Синайском полуострове.

По словам генерала, израильское руководство опасалось, что война будет проиграна. Применение ядерного оружия должно было запугать арабские государства, продемонстрировав решимость Израиля погибнуть вместе со своими врагами. План получил название "Самсон" - по имени библейского судии, обрушившего на себя и своих врагов храм Дагона и погибшего вместе с ними.

Согласно плану, заряд планировалось взорвать на вершине горы в 20 километрах от египетского укрепленного района Абу Агейла. Сюда на вертолетах планировалось доставить бомбу и специалистов-ядерщиков – под прикрытием десантников. Ядерщики должны были подготовить бомбу к детонации и ждать приказа. Согласно Яакову, речь шла о миссии-самоубийстве. Предполагалось, что решимость израильтян заставит международное сообщество вмешаться и не допустить арабской агрессии.

Яаков утверждает, что все было готово для реализации плана, однако война оказалась настолько стремительной и успешной, что взрывать ядерный заряд не потребовалось. NYT также напоминает, что бригадный генерал в отставке в прошлом делился воспоминаниями с израильским исследователем и журналистом Роненом Бергманом, но публикация этой книги была запрещена. Самого Яакова отдали под суд по обвинению в измене. Вскоре он скончался.

Согласно иностранным источникам, Израиль обладает значительным ядерным арсеналом, а также "триадой" средств доставки – баллистическими ракетами, самолетами и подводными лодками. Однако израильское руководство избегает подтверждать или опровергать подобные заявления. Это получило название политики туманности.

Однако около десяти лет назад премьер-министр Эхуд Ольмерт причислил Израиль к ядерным государствам. Шимон Перес, принимавший активное участие в израильском ядерном проекте, в своих мемуарах также дает понять, что уже в 1967 году Израиль обладал ядерным потенциалом.



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