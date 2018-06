"Двуязычная школа" в Иерусалиме: как учатся вместе евреи и арабы. Репортаж

Как "театр начинается с вешалки", так любая израильская школа начинается с будки охранника. В будке охранника "Двуязычной школы" в Иерусалиме – плакаты на иврите, арабском, английском и русском языках. Быстро оценивая взглядом посетителя, охранник здоровается по-русски и предупреждает, что в школе перемена.

В шумных коридорах, где, как на переменке в каждой израильской школе, лучше ходить по стеночке, звучит в основном смесь иврита и арабского, однако одна из девятиклассниц, с которыми знакомит меня руководство школы, неожиданно обращается ко мне по-русски.

Далии 14 лет. Ее отец – палестинский араб-мусульманин, мать – еврейка, бывшая репатриантка из Москвы. Далия живет с семьей в деревне Бейт-Джала, между иерусалимским кварталом Гило и Бейт-Лехемом. В доме у девочки говорят на трех языках – арабском, иврите и русском. Родители Далии не религиозны, поэтому отмечают только главные мусульманские и еврейские праздники. Например, каждый Песах семья Далии проводит у ее дяди (брата мамы) в Иерусалиме. Но больше всего Далия любит Новый год, потому что в этот вечер вся семья – как с маминой, так и с папиной стороны, – собирается у них дома. Братья и сестры девочки тоже учатся в двуязычной школе.

Бана, лучшая подруга и одноклассница Далии, из арабской семьи. Ей тоже 14 лет. Девочка родилась в Канаде, а теперь живет с семьей в иерусалимском районе Абу Тор. Бана – младшая в семье. Ее старшая сестра уже окончила двуязычную школу, и теперь учится на врача. Сама Бана хочет быть адвокатом.

Любимый предмет Далии и Баны – обществоведение.

"У нас в школе арабы и евреи часто спорят, а на обществоведении эти споры превращаются в дискуссии, и это жутко интересно", – говорит Бана. Девочка рассказывает, что друзья, которые учатся в других школах, сначала не могли понять, зачем она "учится с евреями", а потом стали просить ее помогать им учить иврит.

"Я не люблю копаться в том, арабка я или еврейка. Если начинают приставать, говорю, что русская", – смеется Далия и добавляет, что в ее школе во время сирены в Дни памяти "стоят все".

История "двуязычной школы" в Иерусалиме началась 20 лет назад. Группа евреев и арабов в 1998 году на стыке еврейского района Пат и арабского района Бейт-Сафафа открыла тогда детский сад. Росли дети, росла и школа. Теперь в ней 684 ученика – от трехлетних и до 12-го класса.

За эти годы создавшая школу некоммерческая организация Hand in Hand: Center for Jewish-Arab Education in Israel открыла филиалы двуязычной школы в Галилее, Вади-Ара, Кфар-Сабе, Яффо и Хайфе. Всего в этих школах учатся 1750 детей и подростков, но иерусалимская школа остается самой большой. И пока только в Иерусалиме в двуязычной школе есть старшие классы.

Спрос на такие школы, по словам представителя НКО, с которым беседовал корреспондент NEWSru.co.il, растет. В этом учебном году в двуязычные школы не смогли из-за нехватки мест попасть около тысячи детей.

Система двуязычных школ признана министерством образования и поддерживается местными органами управления. При этом минпрос не финансирует дополнительного классного руководителя, эту часть затрат частично берет на себя НКО, а частично – родители, которые платят в год 5 тысяч шекелей. При этом в школе длинный учебный день – пять дней в неделю дети учатся до 15:30, что отменяет необходимость в продленке.

Кроме того, в школе отмечаются все основные еврейские, мусульманские и христианские праздники, однако количество выходных дней не превышает число неучебных дней в обычных школах.

Два классных руководителя (ивритоязычный и арабоязычный) работают в каждой группе (начиная с детского сада) и до 6 класса. После шестого класса, когда все дети уже свободно понимают оба языка, в классе остается один классный руководитель, и каждый предмет преподается на том языке, который является родным для учителя.

Учителя отмечают, что если в начальных классах дети общаются на двух языках или на их смеси, то более старшие дети чаще всего говорят между собой на иврите – по той простой причине, что все арабы знают иврит лучше, чем евреи – арабский.

Двуязычная школа не является районной. Несмотря на то, что большая часть учеников живут в Иерусалиме, в школе также учатся дети из других городов и деревень.

Зива Тараблус, учительница иврита и классный руководитель четвертого класса, работает в школе 12 лет.

По словам Зивы, когда она пришла работать в школу, там в основном учились дети из семей с высоким социально-экономическим статусом. Со временем это изменилось, теперь школу посещают дети из разных слоев населения – много детей из смешанных семей, эфиопы, друзы, черкесы. В последнее время в школе все больше появляются дети из еврейских религиозных семей. Как говорит учительница, изменились и мотивы, по которым родители посылают в эту школу своих детей.

Если раньше основной причиной, по которой родители записывали детей в еврейско-арабскую школу, была идея "дружбы народов", то теперь ситуация изменилась. Еврейские семьи продолжают записывать в школу детей по идеологическим причинам, но теперь в основном потому, что Иерусалим становится все более религиозным и множество светских школ закрываются. При этом арабские семьи стремятся к тому, чтобы дети хорошо знали иврит и могли обеспечить себе будущее в Израиле.

По мнению Зивы, учителя-евреи часто попадают работать в эту школу просто по распределению или из любопытства (как было в ее случае), учителя-арабы, говорит она, идут работать в школу в основном по идеологическим причинам. При этом текучки кадров в школе нет, преподаватели работают в ней по много лет.

Дети Зивы Тараблус, как и дети большинства учителей-евреев, учатся в других школах. Однако дети учителей-арабов в основном учатся там же, где работают их родители. В их числе дети Наамы Абу Дало – учительницы математики и коллеги Зивы Тараблус.

"Нелегко, когда дети учатся в школе, в которой ты преподаешь. Но все мои дети, а у меня их трое, учились или учатся здесь. Старшая уже окончила школу, средняя в десятом классе, а младший – в третьем. Но я арабка, и у меня не так много вариантов, учитывая то, что я хочу воспитывать своих детей в тех ценностях, которые прививают в нашей школе", – объясняет Наама.

Зива Тараблус рассказывает, как недавно во время государственных праздников они с Наамой решили провести урок о нарративах: "Мы обе опытные учительницы, работаем в школе много лет, всегда на одной волне. И тут, рассказывая о том, что было здесь до 48-го года, я заговорила про Эрец-Исраэль. Наама тут же поправила меня, что это была Палестина, и все, кто тут жили, назывались палестинцами. Мы и не заметили, как начали горячо спорить и спорили так, пока один из детей не предложил нам продолжить на переменке, а второй поинтересовался тем, как быть ученикам, если мы между собой договориться не можем".

Наама Абу Дало рассказывает про недавний случай: "Когда в Газе убили 60 человек, я пришла на урок и сказала детям, что у меня очень плохое настроение. Мы заговорили о том, что произошло, и кто-то из еврейских ребят сказал, что убитые были террористами, а кто-то из арабских – что героями. Дети приходят в школу из дома и с улицы, и возвращаются отсюда в мир, где главенствуют стереотипы. Но при этом дети, которые здесь учатся, смотря на жизнь иначе. Они просто напросто привыкают видеть вокруг себя людей и уже не могут смотреть на каждого араба как на террориста и на каждого еврея как на врага".

"Кстати, сами дети, по крайней мере те, что помладше, вообще не понимают, что большинство людей живут совсем не так, как они, и совсем не знают своих соседей. Для них постоянное тесное общение совершенно естественно", – добавляет Зива.

Но приемлемо такое общение еврейских и арабских детей не для всех. Осенью 2014 года в школе был совершен поджог. В результате поджога никто не пострадал, однако серьезный ущерб был причинен одному из учебных помещений. Также на здании школы неоднократно появлялась надписи, призывающие к убийству арабов и к уничтожению школы.

После ряда инцидентов в общественном транспорте, когда в иерусалимских автобусах нападали на детей и подростках в футболках с двуязычным символом школы (несколько раз в детей плевали, в большинстве случаев нападения были вербальными), в транспорте начали дежурить родители школьников и активисты местной общины. В последнее время, по словам представителя НКО, эти инциденты прекратились.

В еврейско-арабской школе есть несколько направлений – гуманитарное и технологическое, однако вскоре минпрос должен утвердить и третий "факультет" – "Двухнарративный факультет истории". Учебную программу этого факультета разработала сама школа. На сегодняшний день евреи и арабы сдают на аттестат зрелости разные программы по истории, но идея школы заключается в том, что историю тоже следует изучать вместе, поэтому разработана общая программа, которая ждет утверждения минпросом.

Материал подготовила Алла Гаврилова