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В Израиле

Умерла супруга президента Израиля Нехама Ривлин

время публикации: 10:34 | последнее обновление: 12:45 блог версия для печати фото
Портрет Нехамы Ривлин у резиденции президента. 4 июня 2019 года
Нехама Ривлин в 2017 году
Реувен и Нехама Ривлин в 2014 году
ВСЕ ФОТО

Во вторник, 4 июня, за день до своего 74-летия, скончалась Нехама Ривлин, супруга 10-го президента Израиля Реувена Ривлина.

Нехама Ривлин, супруга 10-го президента Израиля (1945-2019). Фотогалерея

В начале марта этого года Нехама Ривлин, в течение многих лет страдавшая от фиброза легких, перенесла операцию по пересадке легкого. В начале апреля состояние Ривлин резко ухудшилось. Супругу президента погрузили в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медикам удалось стабилизировать состояние Нехамы, однако все это время оно оставалось "стабильно тяжелым".

Реувен Ривлин и другие члены семьи опубликовали заявление, в котором благодарят персонал больницы "Бейлинсон" за их преданный труд и попытки спасти Нехаму.

Израильские политики выразили соболезнования семье Нехамы Ривлин.

"Вместе со всеми гражданами Израиля я и моя супруга Сара выражаем глубочайшую скорбь в связи с кончиной супруги президента Израиля Нехамы Ривлин, светлая ей память. В последнее время, когда она с героизмом и величием духа боролась за жизнь, мы все молились за ее выздоровление. От всего сердца выражаем соболезнования президенту Израиля и всей его семье. Да будет благословенна ее память", - заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу.

Нехама Ривлин родилась 5 июня 1945 года в поселке Херут в семье выходцев из Украины. В 1964 году Нехама поступила в Еврейский университет, где изучала ботанику и генетику. С Ривлиным они познакомилась в 1970 году, а год спустя Нехама и Реувен поженились. У супругов Ривлиных трое детей – Ран, Анат и Риви.

После свадьбы Нехама продолжала работать в университете и не принимала активного участия в политической карьере мужа. Это не изменилось и с избранием Реувена Ривлина в 1988 году в Кнессет 12-го созыва.

В роли первой леди Нехама Ривлин много занималась помощью детям с особыми потребностями и женщинам, пережившим насилие, а также вопросами экологии.

В 2017 году, после выхода на пенсию, Нехама Ривлин начала страдать от фиброза легких, и два года стояла в очереди на пересадку.

Похороны Нехамы Ривлин состоятся 5 июня на Горе Герцля в Иерусалиме.

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