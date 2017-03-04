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В Израиле

Силами безопасности предотвращен теракт возле Пещеры Патриархов

время публикации: 15:13 | последнее обновление: 17:29 блог версия для печати фото
Возле Пещеры Патриархов задержан палестинский араб, вооруженный ножом
Возле Пещеры Патриархов задержан палестинский араб, вооруженный ножом
Возле Пещеры Патриархов задержан палестинский араб, вооруженный ножом

В субботу, 4 марта, силы полиции и пограничной службы задержали палестинского араба, вооруженного ножом, возле Пещеры Патриархов в Хевроне, сообщает пресс-служба полиции.

Задержанный, 20-летний житель Хеврона, привлек внимание сотрудников служб безопасности, когда вторично проходил через контрольно-пропускной пункт.

В первый раз он прошел через КПП утром, не вызвав подозрений. Однако, когда спустя некоторое время он вернулся к контрольно-пропускному пункту, сотрудники сил безопасности попросили его снять куртку. Когда мужчина сделал это, один из бойцов МАГАВ заметил в кармане его брюк нож.

Арест был произведен без применения силы. Подозреваемый передан для допроса.

Напомним, на прошлой неделе возле Пещеры Патриархов были зафиксированы беспорядки, учиненные палестинскими демонстрантами. Для прекращения беспорядков военнослужащие Армии обороны Израиля применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.



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