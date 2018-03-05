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В Израиле

Шакед на конференции AIPAC: левые могут прийти к власти в Израиле

время публикации: 4 марта 2018 г., 23:27 | последнее обновление: 4 марта 2018 г., 23:48 блог версия для печати фото
Министр юстиции Айелет Шакед
Конференция Американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC)
Конференция Американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC)

Министр юстиции Израиля Айелет Шакед в своем выступлении на конференции Американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC) назвала "фейковым" коалиционный кризис в Израиле.

По словам министра юстиции, крайне безответственно было бы позволить так называемому "кризису" закончиться сменой правительства. "Необходимо работать с коалиционными партнерами над компромиссом, который бы устроил всех", - заявила она.

Айелет Шакед также заверила участников форума, что нынешнее правительство отвечает интересам израильтян: оно предпринимает важные шаги для обеспечения безопасности Израиля, для укрепления экономики, юридической системы и образования. "Нет причин доставлять радость левым и менять сейчас правительство", - заявила она, добавив, что никто не может гарантировать, что в случае досрочных выборов к власти не придут левые.

Во вторник, 6 марта, перед участниками форума выступит глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу. Его выступление состоится на следующий день после встречи с президентом США Дональдом Трампом.



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