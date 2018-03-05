Шакед на конференции AIPAC: левые могут прийти к власти в Израиле

Министр юстиции Израиля Айелет Шакед в своем выступлении на конференции Американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC) назвала "фейковым" коалиционный кризис в Израиле.

По словам министра юстиции, крайне безответственно было бы позволить так называемому "кризису" закончиться сменой правительства. "Необходимо работать с коалиционными партнерами над компромиссом, который бы устроил всех", - заявила она.

Айелет Шакед также заверила участников форума, что нынешнее правительство отвечает интересам израильтян: оно предпринимает важные шаги для обеспечения безопасности Израиля, для укрепления экономики, юридической системы и образования. "Нет причин доставлять радость левым и менять сейчас правительство", - заявила она, добавив, что никто не может гарантировать, что в случае досрочных выборов к власти не придут левые.

Во вторник, 6 марта, перед участниками форума выступит глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу. Его выступление состоится на следующий день после встречи с президентом США Дональдом Трампом.





