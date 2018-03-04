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4 марта 2018 г.
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В Израиле

Нетаниягу перед вылетом в США: нет причин для досрочных выборов

время публикации: 06:21 | последнее обновление: 08:35 блог версия для печати фото
Сара и Биньямин Нетаниягу
Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп
Мири Регев и Авигдор Либерман

В ночь на воскресенье, 4 марта, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу отправился с официальным визитом в США, в ходе которого проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом и выступит на конференции произраильского лобби AIPAC.

Перед вылетом в США Нетаниягу заявил журналистам, что не видит причин для того, чтобы нынешний коалиционный кризис, связанный с разногласиями по поводу законопроекта о призыве и Основного закона "о ценности изучения Торы", привел к досрочным выборам. Хотя многие в Кнессете придерживаются иного мнения и говорят о высокой вероятности досрочных выборов летом 2018 года.

На борту самолета Биньямин Нетаниягу демонстрировал оптимизм. Перед камерами он поздравил свою супругу Сару с 27-летием их совместной семейной жизни.

Перед поездкой в США Биньямин Нетаниягу заявил: "В первую очередь я обсужу с президентом США иранский вопрос, что особенно важно накануне решения по ядерной программе. Мы обсудим иранскую агрессию в нашем регионе в целом и особенно в свете его ядерной программы. Также я обсужу с Дональдом Трампом мирный процесс". Нетаниягу пробудет в США пять дней, и его обязанности будет исполнять в это время министр по делам культуры и спорта Мири Регев.

Полномочия созыва военно-политического кабинета переданы на время отсутствия Нетаниягу министру обороны Авигдору Либерману.

Нетаниягу отправился с визитом в США на следующий день после пятичасового допроса, которому подвергся по делу 4000. Незадолго до вылета в Америку на официальной странице главы правительства Израиля в социальной сети Facebook была процитирована статья Кальмана Либскинда в "Маарив соф-Шавуа" в газете "Маарив" по поводу ведущихся против Нетаниягу расследований. В этой статье отмечается, что расследования против главы правительства привели к росту рейтинга "Ликуда".

Вечером 3 марта некоторые СМИ цитировали заявления анонимных источников в полиции, заявивших, что премьер-министр и его жена будут допрошены повторно.

Визит в США проходит на фоне острого политического кризиса, вызванного требованием ультраортодоксальных партий провести закон о призыве до того, как будет утвержден проект государственного бюджета. По поводу текста законопроекта нет договоренности внутри коалиции, а министр финансов Моше Кахлон отказывается отложить утверждение бюджета.

Как сообщила служба новостей каналов "Решет" и "Кешет", в конце минувшей недели премьер-министр встречался с министром финансов, и в ходе встречи Кахлон заявил, что пойдет на развал коалиции, если проект бюджета не будет утвержден Кнессетом до завершения нынешней сессии парламента 15 марта. Вечером 3 марта, выступая на меропрятии активистов "Ликуда", Мири Регев заявила: "Только "Ликуд" не боится возможных выборов. На следующих выборах вновь победит Нетаниягу".

Высокопоставленный источник в правительственной коалиции заявил редакции NEWSru.co.il, что по его мнению вероятность объявления досрочных выборов значительно выше, чем вероятность благополучного разрешения правительственного кризиса.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 марта 2018 г.
Ультраортодоксы: "Готовы на развал коалиции ради закона о призыве"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 марта 2018 г.
На фоне коалиционного кризиса Нетаниягу отправляется в США
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 марта 2018 г.
Опрос Panels Politics: у "Ликуда" 29 мандатов, у "Еш Атид" – 23 мандата
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 февраля 2018 г.
Источники: закон о призыве в армию ультраортодоксов снят с повестки дня Кнессета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2018 г.
Закон о призыве: коалиция на грани кризиса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 февраля 2018 г.
На фоне расследований против Нетаниягу растет поддержка "Ликуда". Итоги опроса NEWSru.co.il
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 февраля 2018 г.
Выборы или борьба Нетаниягу за выживание. Политические сценарии
// NEWSru.co.il // В мире // 16 февраля 2018 г.
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