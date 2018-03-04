Нетаниягу перед вылетом в США: нет причин для досрочных выборов

В ночь на воскресенье, 4 марта, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу отправился с официальным визитом в США, в ходе которого проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом и выступит на конференции произраильского лобби AIPAC.

Перед вылетом в США Нетаниягу заявил журналистам, что не видит причин для того, чтобы нынешний коалиционный кризис, связанный с разногласиями по поводу законопроекта о призыве и Основного закона "о ценности изучения Торы", привел к досрочным выборам. Хотя многие в Кнессете придерживаются иного мнения и говорят о высокой вероятности досрочных выборов летом 2018 года.

На борту самолета Биньямин Нетаниягу демонстрировал оптимизм. Перед камерами он поздравил свою супругу Сару с 27-летием их совместной семейной жизни.

Перед поездкой в США Биньямин Нетаниягу заявил: "В первую очередь я обсужу с президентом США иранский вопрос, что особенно важно накануне решения по ядерной программе. Мы обсудим иранскую агрессию в нашем регионе в целом и особенно в свете его ядерной программы. Также я обсужу с Дональдом Трампом мирный процесс". Нетаниягу пробудет в США пять дней, и его обязанности будет исполнять в это время министр по делам культуры и спорта Мири Регев.

Полномочия созыва военно-политического кабинета переданы на время отсутствия Нетаниягу министру обороны Авигдору Либерману.

Нетаниягу отправился с визитом в США на следующий день после пятичасового допроса, которому подвергся по делу 4000. Незадолго до вылета в Америку на официальной странице главы правительства Израиля в социальной сети Facebook была процитирована статья Кальмана Либскинда в "Маарив соф-Шавуа" в газете "Маарив" по поводу ведущихся против Нетаниягу расследований. В этой статье отмечается, что расследования против главы правительства привели к росту рейтинга "Ликуда".

Вечером 3 марта некоторые СМИ цитировали заявления анонимных источников в полиции, заявивших, что премьер-министр и его жена будут допрошены повторно.

Визит в США проходит на фоне острого политического кризиса, вызванного требованием ультраортодоксальных партий провести закон о призыве до того, как будет утвержден проект государственного бюджета. По поводу текста законопроекта нет договоренности внутри коалиции, а министр финансов Моше Кахлон отказывается отложить утверждение бюджета.

Как сообщила служба новостей каналов "Решет" и "Кешет", в конце минувшей недели премьер-министр встречался с министром финансов, и в ходе встречи Кахлон заявил, что пойдет на развал коалиции, если проект бюджета не будет утвержден Кнессетом до завершения нынешней сессии парламента 15 марта. Вечером 3 марта, выступая на меропрятии активистов "Ликуда", Мири Регев заявила: "Только "Ликуд" не боится возможных выборов. На следующих выборах вновь победит Нетаниягу".

Высокопоставленный источник в правительственной коалиции заявил редакции NEWSru.co.il, что по его мнению вероятность объявления досрочных выборов значительно выше, чем вероятность благополучного разрешения правительственного кризиса.





