Досрочные выборы или компромисс. Депутаты комментируют коалиционный кризис

В воскресенье, 4 марта, редакция NEWSru.co.il обратилась к депутатам от различных коалиционных партий с просьбой прокомментировать коалиционный кризис на фоне ультиматума, выдвинутого партией "Яадут а-Тора".

Ультраортодоксы требуют утверждения нового закона о призыве до того, как будет принят бюджет на 2019 год.

Глава организационной комиссии Кнессета депутат Мики Зоар ("Ликуд") заявил, что, по его мнению, Израиль не находится на пороге досрочных выборов. "Ультарортодоксам придется понять, что серьезные вопросы решаются путем достижения договоренностей, а не выкручиванием рук и не навязыванием решений, а путем переговоров и достижения договоренностей", – сказал депутат Мики Зоар. По его словам, переговоры между руководством коалиции и ультраортодоксами продолжаются все время. "Премьер-министр продолжит попытки добиться компромисса. Я думаю, что они понимают необходимость добиваться соглашения, а не действовать силой и принуждением". Мики Зоар добавил, что "Ликуд" не опасается возможности досрочных выборов: "В последние дни все вращается вокруг досрочных выборов. Мы не опасаемся такой возможности, ибо по всем опросам, только мы усиливаемся в результате досрочных выборов".

Вечером в субботу, 3 марта, высокопоставленный представитель правительства заявил, что в настоящий момент высока вероятность досрочных выборов. "Вероятность выборов более высока, чем вероятность достижения компромисса", – сказал источник.

Глава фракции "Кулану" Рои Фолькман заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что его партия не согласится на отсрочку в утверждении государственного бюджета. "Надо соблюдать достигнутые соглашения. Правительство утвердило бюджет, есть договорённость о том, что в этот бюджет не будут вноситься изменения, и что Кнессет утвердит его до завершения зимней сессии Кнессета. Если такие базисные договоренности приносятся в жертву секторальному шантажу, то как можно говорить о нормальной работе правительства?" – сказал Рои Фолькман. Депутат отказался ответить на вопрос, как поступит именно его партия в том случае, если 15 марта, в день окончания зимней сессии Кнессета, бюджет не будет утвержден. "Мы твердо заявили, что в таком случае перестанем быть членами коалиции", – сказал Фолькман. Он обвинил "Ликуд" в безответственном подходе к решению проблемы закона о призыве: "Более полугода назад мы говорили министрам от "Ликуда", что необходимо искать решение, необходимо вести серьезную работу, однако это сделано не было. И сейчас премьер-министр может разрешить кризис, однако я не вижу слишком активных шагов со стороны "Ликуда". В настоящий момент вероятность выборов очень высока".

Глава фракции "Яадут а-Тора" Ури Маклеб отметил, что нельзя откладывать утверждение закона о призыве, так как, по его словам, на пороге стоит БАГАЦ, потребовавший утвердить новый закон о призыве не позднее сентября 2018 года. В то же время, говорит депутат, госбюджет может быть утвержден до 31 декабря 2018 года. Депутат от "Яадут а-Тора" отметил, что он отдает себе отчет в возможности усиления Яира Лапида в случае выборов. "Мы не подрядчики голосов в "Ликуде". Усиление Яира Лапида в опросах произошло из-за расследований против премьер-министра, а не из-за нашей борьбы за ценности шаббата или за закон о призыве", – сказал Маклеб. Он добавил, что в настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, как именно закончится нынешний политический кризис. "Переговоры ведутся все время, однако мы не знаем и не можем знать, чем они завершатся", – сказал он.

Ранее ультраортодоксальная газета "А-Модиа" опубликовала заявление заместителя министра здравоохранения Яакова Лицмана, повторившего, что он не намерен голосовать за проект государственного бюджета до тех пор, пока не будет утвержден закон о призыве. По заявлению Лицмана, это решение принято им на основании распоряжений, полученных от Совета знатоков Торы.

Редакционная статья газеты "А-Модиа", поддерживающей партию "Агудат Исраэль", которая вместе с "Дегель а-Тора" формирует блок "Яадут а-Тора", также говорит о необходимости добиваться принятия закона о призыве даже ценой возможного развала коалиции и досрочных выборов. "Мы хорошо знаем, что нынешнее правительство – одно из лучших для ультраортодоксального еврейства. Но вопрос разрешения проблемы призыва – это одна из важнейших проблем, которая нас постоянно занимает. И если из-за этого вопроса кто-то приведет к краху правительства, и если из-за этого нам будет причинен ущерб, надо помнить, что мир Торы важнее политических выгод". В редакционной статье говорится о том, что существует "опасность" прихода к власти Яира Лапида, однако борьба за закон о призыве оправдывает такой риск.

Депутат Кнессета Одед Форер ("Наш дом Израиль") возложил долю ответственности за кризис на министра туризма Ярива Левина ("Ликуд"), который координировал работу комиссии, созданной более полугода назад для выработки приемлемой для всех коалиционных фракций редакции закона о призыве. "Эта комиссия собралась один раз, поговорили, харедим сказали, что им надо обдумать услышанное, и с тех пор они думают", - сказал Форер. Он добавил, что в последние недели работает профессиональная комиссия, созданная министром обороны Авигдором Либерманом. "Это комиссия, которая готовит правительственный законопроект, принимающий в расчет все аспекты, связанные с призывом. И тут ультраортодоксы кладут на стол законопроект и требуют его немедленного утверждения, да еще угрожают не голосовать за бюджет. Это называется шантажом, и мы не намерены на него поддаваться", – добавил депутат Форер. Он добавил, что позиция партии "Кулану" остается неясной. "Они требуют утверждения бюджета, но нигде и никогда не говорили о том, что возражают против закона о призыве. Я опасаюсь, что в коалиции попытаются, опираясь на голоса партии "Кулану", провести законопроект о призыве и бюджет. "Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот закон о призыве не прошел", – сказал депутат Форер.





