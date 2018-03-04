Синоптики: до конца недели будет тепло, пик жары в четверг, ожидается пыльная буря

Согласно прогнозам израильских метеорологических служб, до конца этой недели дождей в Израиля не ожидается. При этом в течение ближайших дней температура воздуха будет выше среднесезонной.

В воскресенье, 4 марта, температура выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Солнечно. Без осадков. В Иерусалиме – 13-25 градусов, в Тель-Авиве – 15-26, в Хайфе – 15-25, в Эйлате – 19-31. В Беэр-Шеве – 17-30, в Мицпе-Рамоне – 14-26, на побережье Мертвого моря – 22-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-24, в Ариэле – 15-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-27, на Голанских высотах – 13-25. Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 20-50 см.

В понедельник температура еще немного повысится. Во вторник усилится ветер, ожидается пыльная буря, повышенная запыленность воздуха, понижение температуры. В среду – солнечно, температура выше среднесезонной.

Самая жаркая погода на этой неделе ожидается в четверг: будет солнечно и сухо, в Иерусалиме – до 27 градусов, в Тель-Авиве – до 30, в Хайфе – до 28, в Эйлате – до 34.

Многие израильтяне в первые дни марта открыли купальный сезон. Напомним, что официально на озере Кинерет купальный сезон в этом году откроется 22 марта, на побережье Средиземного моря – позже. Только после официального открытия купального сезона на пляжах будут дежурить спасатели.

В пятницу, 9 марта, резко похолодает, повысится влажность, но дождей не ожидается. В следующие выходные (9-10 марта) температура в Иерусалиме не поднимется выше 15 градусов, в Тель-Авиве – до 19, в Хайфе – до 18, в Эйлате – до 28. Дождей не ожидается.