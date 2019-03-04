18+
4 марта 2019 г.
последняя новость: 11:31
Злоупотребление служебным положением — это тюрьма
Армия должна не сдерживать, а побеждать
Израиль здоровее многих
Сексуальное насилие ? вид террора
Как сейчас живется евреям во Франции
"Чудо-оружие" Путина
Надежда британских евреев
Мы за ценой не постоим
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:58 Либерман: "Ликуд" ведет психологическую войну против НДИ
10:12 Расследование теракта в Биньямине: в машине террористов найдены "коктейли Молотова"
09:16 Военные против блокирования сотовой связи в тюрьмах для террористов: "Неподходящий момент"
07:49 СМИ: "Кахоль Лаван" ведет переговоры с ультраортодоксами и выступает за общественный транспорт по шаббатам
07:39 Сегодня объединяются генконсульство и посольство США в Иерусалиме
06:06 Прогноз погоды на 4 марта: прохладно, временами дожди
04:25 Автомобильный теракт в Биньямине: травмированы двое военнослужащих, двое террористов застрелены
22:33 Автоугонщик задержан после того, как припарковался у полицейского участка
22:10 В Кирьят-Малахи в здание полиции брошена шоковая граната
22:04 Машинисты "Ракевет Исраэль" внезапно "заболели". Возможны сбои в движении поездов
Загрузка...
В Израиле

Сегодня объединяются генконсульство и посольство США в Иерусалиме

время публикации: 07:39 | последнее обновление: 07:55 блог версия для печати фото
Консульство США в Иерусалиме
Указатель на посольство США в Иерусалиме
Открытие посольства США в Иерусалиме, май 2018 года

Государственный департамент США официально объявил, что в понедельник, 4 марта, состоится анонсированное ранее объединение генерального консульства и посольства США в Иерусалиме. Таким образом, будет сформирована единая дипломатическая миссия США в столице Израиля.

После слияния будет обеспечена полная преемственность дипломатической деятельности и консульских услуг США, говорится в сообщении Госдепа.

Сообщается также, что объединенная дипмиссия будет, помимо прочего, через подразделение по делам палестинцев осуществлять работу с жителями "Западного берега и сектора Газы, а также с палестинцами в Иерусалиме".

Особо подчеркивается, что слияние дипмиссий "не сигнализирует об изменении политики США в отношении Иерусалима, Западного берега или сектора Газы". "Как заявил президент (Дональд Трамп), Соединенные Штаты по-прежнему не занимают никакой позиции по вопросам окончательного статуса... Границы израильского суверенитета в Иерусалиме являются предметом переговоров об окончательном статусе между сторонами", – сказано в заявлении Госдепартамента США.

О том, что две дипломатические миссии объединятся, в октябре 2018 года объявил государственный секретарь США Майк Помпео. Тогда, комментируя заявление Помпео, генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Арикат заявил, что оно свидетельствует о приверженности администрации Трампа идее "Великого Израиля" и отказе от принципа "два государства для двух народов".

После парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 9 апреля, администрация США намерена опубликовать свой план палестино-израильского урегулирования, получивший название "сделка века". Содержание этого документа пока неизвестно. В арабских, израильских и американских СМИ публиковалась противоречивая информация об этом плане.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 марта 2019 г.
Саиб Арикат: "Ни одна арабская страна не поддержит мирный план Трампа"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 февраля 2019 г.
"Аль-Кудс": американская "сделка века" предусматривает автономию Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 февраля 2019 г.
Публикация фрагментов "сделки века" привела к скандалу в правом лагере
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 февраля 2019 г.
Кушнер: в рамках "сделки века" будут определены границы Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 февраля 2019 г.
Через две недели США закроют генконсульство в Иерусалиме





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 4 марта 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019