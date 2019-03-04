Сегодня объединяются генконсульство и посольство США в Иерусалиме

Государственный департамент США официально объявил, что в понедельник, 4 марта, состоится анонсированное ранее объединение генерального консульства и посольства США в Иерусалиме. Таким образом, будет сформирована единая дипломатическая миссия США в столице Израиля.

После слияния будет обеспечена полная преемственность дипломатической деятельности и консульских услуг США, говорится в сообщении Госдепа.

Сообщается также, что объединенная дипмиссия будет, помимо прочего, через подразделение по делам палестинцев осуществлять работу с жителями "Западного берега и сектора Газы, а также с палестинцами в Иерусалиме".

Особо подчеркивается, что слияние дипмиссий "не сигнализирует об изменении политики США в отношении Иерусалима, Западного берега или сектора Газы". "Как заявил президент (Дональд Трамп), Соединенные Штаты по-прежнему не занимают никакой позиции по вопросам окончательного статуса... Границы израильского суверенитета в Иерусалиме являются предметом переговоров об окончательном статусе между сторонами", – сказано в заявлении Госдепартамента США.

О том, что две дипломатические миссии объединятся, в октябре 2018 года объявил государственный секретарь США Майк Помпео. Тогда, комментируя заявление Помпео, генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Арикат заявил, что оно свидетельствует о приверженности администрации Трампа идее "Великого Израиля" и отказе от принципа "два государства для двух народов".

После парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 9 апреля, администрация США намерена опубликовать свой план палестино-израильского урегулирования, получивший название "сделка века". Содержание этого документа пока неизвестно. В арабских, израильских и американских СМИ публиковалась противоречивая информация об этом плане.





