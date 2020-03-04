ЦИК подсчитывает голоса, партии готовятся к коалиционным переговорам

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов, поданных на выборах в Кнессет 23-го созыва. В настоящий момент идет подсчет голосов, поданных в так называемых двойных конвертах.

Всего ЦИК предстоит подсчитать 340 тысяч голосов. Согласно опубликованной информации, к 6 утра подсчитаны примерно 40 тысяч голосов.

ЦИК официально сообщил о завершении подсчета обычных голосов. Результаты будут опубликованы в ближайшие часы после завершения проверок. По предварительным данным, без учета голосов, поданных в двойных конвертах, Кнессет 23-го созыва будет выглядеть следующим образом: "Ликуд" – 36 мандатов, "Кахоль Лаван" – 32 мандата, Объединенный арабский список – 16 мандатов, ШАС – 9, "Авода-Гешер-МЕРЕЦ", "Яадут а-Тора" и НДИ – по 7, "Ямина" – 6. Вместе с тем ожидается, что подсчет голосов в двойных конвертах внесет коррективы. Окончательные итоги выборов будут опубликованы до конца недели.

Несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается, ведущие партии готовятся к следующему этапу: встречам с президентом и подаче рекомендаций. Как сообщалось ранее, эти встречи начнутся после праздника Пурим. Телеканал "Кан 11" сообщил, что президент Ривлин взвешивает возможность беспрецедентного шага: не передавать мандат на формирование правительства ни одному из кандидатов, а передать его Кнессету. В этом случае у депутатов будет 21 день, чтобы собрать 61 рекомендацию. Тот, кому это удастся, получит право формировать правительство. Если это не удастся никому, то Кнессет будет распущен, и страна в четвертый раз отправится на выборы.

Речь идет о беспрецедентном шаге, подобного которому не было в истории Израиля. Проверка юридических аспектов этого шага ведется. Президент примет решение после того, как получит результаты выборов.

В "Ликуде" продолжают утверждать, что ими одержана крупная победа, несмотря на то, что пока нет возможности сформировать коалицию. В политических кругах полагают, что если блок праворелигиозных партий наберет 60 мандатов, то Нетаниягу сумеет привести к присяге правительство. Если этого не произойдет, то в "Ликуде" намерены возобновить призывы к "Кахоль Лаван" создать правительство национального единства.

В оппозиционном блоке царит разочарование итогами выборов, однако там заявляют, что возможность создания правительства, в котором Биньямин Нетаниягу будет главой даже короткое время, не стоит на повестке дня.

В партии "Наш дом Израиль" заявляют, что решение о дальнейших шагах будет принято после завершения подсчета голосов и публикации результатов. 5 марта состоится заседание фракции, где будут обсуждаться итоги выборов.