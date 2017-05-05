Арье Дери получит полномочия регулировать работу магазинов по шаббатам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал согласие на продвижение законопроекта, передающего полномочия реализации законопроекта о деятельности торговых точек по шаббатам министру внутренних дел Арье Дери. Сейчас эти полномочия есть только у министра труда Хаима Каца ("Ликуд"). Нетаниягу не намерен лишать его этих полномочий, однако согласился наделить ими и Арье Дери.

Об этом стало известно после встречи Нетаниягу с главами ультраортодоксальных фракций, состоявшейся 4 мая. Заседание состоялось в канцелярии главы правительства и в нем приняли участие министр здравоохранения Яаков Лицман ("Яадут а-Тора"), глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни ("Яадут а-Тора") и министр внутренних дел Арье Дери (ШАС). Как сообщает портал Ynet, в ходе встречи Нетаниягу также дал понять, что правительство пересмотрит свою политику в отношении работы магазинов по шаббатам.

Напомним, что 19 апреля Высший суд справедливости (БАГАЦ) постановил, что работа торговых точек в Тель-Авиве должна регулироваться муниципальным подзаконным актом. Таким образом, законопроект о передаче полномочий главе МВД является законом, обходящим решение БАГАЦа.

Представители ультраортодоксальных фракций резко критиковали решение БАГАЦа и угрожали правительственным кризисом, если оно будет реализовано. Главное опасение "харедим" состоит в том, что Тель-Авив может стать прецедентом, который повлечет за собой изменение статуса-кво и в других городах страны.

В настоящий момент деятельность торговых точек по шаббатам регулируется двумя законами: муниципальным законом и законом о часах работы и отдыха. Еще в 2014 году мэрия Тель-Авива приняла поправку к муниципальному закону "Об открытии предприятий и торговых заведений по субботам и в праздничные дни". Согласно этой поправке, работа магазинов и киосков разрешается на ограниченном числе улиц, в том числе, на улицах Рауля Валленберга, Ибн Гвироль, Базель, Дизенгоф, Шенкин, Лилиенблюм бульваре Ротшильд и бульваре Иерушалаим.

Помимо этого, муниципалитет определил четыре туристических района, в которых была разрешена неограниченная работа торговых заведений: в порту Тель-Авива, в старом выставочном комплексе, в порту Яффо и на старой железнодорожной станции в Тель-Авиве.

Закон о часах работы и отдыха формально запрещает открывать торговые учреждения по шаббатам, однако министр труда Хаим Кац декларативно проводит политику невмешательства в существующую ситуацию.





