4 мая 2017 г.
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12:47 Террористы, обстреливавшие еврейские поселения, прятали оружие в детской кровати
В Израиле

Террористы, обстреливавшие еврейские поселения, прятали оружие в детской кровати

время публикации: 12:47 | последнее обновление: 13:06 блог версия для печати фото
Террористы, обстреливавшие еврейские поселения, прятали оружие в детской кровати
Террористы, обстреливавшие еврейские поселения, прятали оружие в детской кровати
Террористы, обстреливавшие еврейские поселения, прятали оружие в детской кровати

4 мая была разрешена к публикации информация о задержании двух подозреваемых в причастности примерно к десяти обстрелам в Самарии еврейских поселений Шавей-Шомрон, Хермеш и Шакед, а также укрепления "Салем" около Дженина.

В ходе обыска в доме одного из подозреваемых была обнаружена автоматическая винтовка, спрятанная внутри детской кровати.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа отмечается, что обыск был произведен в рамках расследования по поводу обстрелов, осуществлявшихся в течение последних нескольких месяцев.

В официальном сообщении не говорится о пострадавших в результате этих обстрелов.

Имена задержанных пока не публикуются. Нет сведений о принадлежности их к какой-либо террористической организации. Известно лишь, что речь идет о двух жителях деревни Фахмэ (к юго-западу от Дженина).

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Четверг, 4 мая 2017 г.
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