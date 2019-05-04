ЦАХАЛ ответил огнем на обстрел израильской территории из Газы

В субботу, 4 мая, утром, боевики из сектора Газы осуществили обстрел израильской территории: сирены "Цева адом", предупреждающие о ракетном обстреле, были слышны в населенных пунктах местного совета Эшколь, в Сдероте, Шаар а-Негеве, Реховоте, Ган-Явне, Ашдоде и Ашкелоне.

По состоянию на 11:18 ЦАХАЛ подтвердил запуск, по крайней мере, 90 ракет из сектора Газы. Десятки ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол".

В 12:10 жители Ашкелона сообщили, что были слышны, по крайней мере, два взрыва.

ВВС Армии обороны Израиля нанесли удар по двум ракетным установкам на севере сектора Газы. Также пресс-служба армии сообщает, что танки ЦАХАЛа атаковали несколько позиций ХАМАСа.

Никаких распоряжений, касающихся правил поведения жителей населенных пунктов, прилегающих к сектору Газы, Управление тылом пока не опубликовало.

Несколькими часами ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военное командование приняло решение о закрытии пляжа Зиким, холма Коби в Сдероте, холма Гиват Паамоним, мемориала "Хец Шахор", холмов Низамит и а-Параш а-Бодед.

Также перекрыто движение по всем трассам, примыкающим к шоссе №232 с запада. Закрыт главный въезд в поселение Натив а-Асара.

Решение было принято ЦАХАЛом после оценки ситуации на юге страны.

Накануне, в пятницу, 3 мая, израильские военные были обстреляны снайперами из сектора Газы. В результате стрельбы двое военнослужащих получили ранения средней и легкой степени тяжести.

Проводится проверка подозрений, согласно которым целью снайперов был высокопоставленный офицер ЦАХАЛа.

В ответ на этот обстрел израильские ВВС атаковали позицию ХАМАСа. В результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа, двое палестинцев убиты, еще двое – тяжело ранены.

Позднее представители "Бригад Изаддина аль-Касама" подтвердили, что двое палестинцев, убитых в результате атаки ВВС ЦАХАЛа, состояли в рядах боевого крыла ХАМАСа. Один из них, Абдулла Ибрагим абу Малух, был "полевым командиром", другой, Ала Али аль-Бубли, - боевиком.

Спустя несколько часов палестинские СМИ сообщили о "четырех шахидах этого дня": от ран, полученных в ходе "марша возвращения" 3 мая, в больнице умерли двое его участников.

Вечером в пятницу Объединенный штаб палестинских группировок сектора Газы призвал все "организации народного сопротивления быть готовыми отреагировать на преступления противника".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Май. 2 обстрела. 93 ракеты. Пострадавших нет (по состоянию на 4 мая).

Апрель. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 72 обстрела. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





