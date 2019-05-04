ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористов в Газе

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по целям в секторе Газы. Однако ракетные обстрелы израильской территории не прекращаются.

Боевые действия. Обратная хронология

18:00. ЦАХАЛ подтвердил запуск 200 ракет из сектора Газы. Десятки ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

17:50. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Ронен Манлис сообщил, что среди объектов, атакованных ВВС ЦАХАЛа, был туннель террористов "Исламского джихада" в Рафахе, выходивший на израильскую территорию. Манлис подчеркнул, что в последние недели боевики вели работы по строительству туннеля в ускоренном режиме, планируя посредством этого подземного хода осуществить террористическое нападение.

17:00. Военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Шуджайя и Зейтун в пригородах города Газа, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". Незадолго до того ПИЦ сообщил об очередном ударе ЦАХАЛа по цели в Бейт-Лахии, на севере сектора Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о серии новых ударов по целям в Газе.

16:00. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, ВВС Армии обороны Израиля атаковали, по крайней мере, 30 объектов, принадлежащих террористическим организациям ХАМАС и "Исламский джихад" на всей территории сектора Газы.

Был атакован ряд объектов ХАМАСа, используемых для обучения боевиков и производства оружия, в городе Газа, кварталах Тель аль-Ауа и Шуджайя. Также удар был нанесен по объекту, расположенному в Бейт-Лахии и используемому военно-морскими силами ХАМАСа и "Исламского джихада".

В Дир эль-Балахе, Тель-Султане, Шати и Хан-Юнисе были атакованы объекты, принадлежащие "Исламскому джихаду". Удар был нанесен по двум пусковым ракетным установкам и нескольким наблюдательным пунктам, расположенным недалеко от границы Газы.

16:00. ЦАХАЛ подтвердил запуск 150 ракет из сектора Газы. Десятки ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

15:00. Ракета, выпущенная с территории сектора Газы, попала в один из жилых домов Кирьят-Гата. В результате инцидента 80-летняя женщина получила осколочные ранения головы и руки.

Также ракета попала в жилой дом в Ашкелоне. По информации "Кан Бет", ранения получил 50-летний мужчина.

13:00. Минздрав Газы сообщил, что в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по позициям ХАМАСа на севере сектора, был убит 22-летний Имад Мухаммад Насир. О том, состоял ли он в рядах террористической организации ХАМАС, пока не сообщается. Мониторинговая группа Gaza Report сообщала также, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по "группе молодых людей" в районе Бейт-Лахии, на севере сектора Газы, были ранены четыре человека; кроме того, есть раненые в районе Рафаха.

11:00. ЦАХАЛ подтвердил запуск не менее 90 ракет из сектора Газы за последние два часа.

После 9 утра были зафиксированы запуски ракет из сектора Газы по израильской территории.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Май. 30 обстрелов. 153 ракеты. 2 раненых (по состоянию на 4 мая).

Апрель. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 72 обстрела. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





