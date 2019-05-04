ЦАХАЛ закрыл пляж Зиким и трассы, прилегающие к сектору Газы

В субботу, 4 мая, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военное командование приняло решение о закрытии пляжа Зиким, холма Коби в Сдероте, холма Гиват Паамоним, мемориала "Хец Шахор", холмов Низамит и а-Параш а-Бодед.

Также перекрыто движение по всем трассам, примыкающим к шоссе №232 с запада. Закрыт главный въезд в поселение Натив а-Асара.

Решение было принято ЦАХАЛом после оценки ситуации на юге страны.

Накануне, в пятницу, 3 мая, израильские военные были обстреляны снайперами из сектора Газы. В результате стрельбы двое военнослужащих получили ранения средней и легкой степени тяжести.

Проводится проверка подозрений, согласно которым целью снайперов был высокопоставленный офицер ЦАХАЛа.

В ответ на этот обстрел израильские ВВС атаковали позицию ХАМАСа. В результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа, двое палестинцев убиты, еще двое – тяжело ранены.

Позднее представители "Бригад Изаддина аль-Касама" подтвердили, что двое палестинцев, убитых в результате атаки ВВС ЦАХАЛа, состояли в рядах боевого крыла ХАМАСа. Один из них, Абдулла Ибрагим абу Малух, был "полевым командиром", другой, Ала Али аль-Бубли, - боевиком.

Спустя несколько часов палестинские СМИ сообщили о "четырех шахидах этого дня": от ран, полученных в ходе "марша возвращения" 3 мая, в больнице умерли двое его участников.

Вечером в пятницу Объединенный штаб палестинских группировок сектора Газы призвал все "организации народного сопротивления быть готовыми отреагировать на преступления противника".

Представитель руководства ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что Израиль "откладывает выполнение некоторых договоренностей и должен нести ответственность за это". Руководство "Исламского джихада" заявило: "Действия Израиля ведут к опасной эскалации напряженности, а это означает, что мы имеем право ответить".





