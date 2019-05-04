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4 мая 2019 г.
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В Израиле

ЦАХАЛ закрыл пляж Зиким и трассы, прилегающие к сектору Газы

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ закрыл пляж Зиким и трассы, прилегающие к сектору Газы
Стена поселения Натив а-Асара
Палестинские СМИ сообщают о четырех "шахидах", двое из которых были ранены в ходе "марша"

В субботу, 4 мая, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военное командование приняло решение о закрытии пляжа Зиким, холма Коби в Сдероте, холма Гиват Паамоним, мемориала "Хец Шахор", холмов Низамит и а-Параш а-Бодед.

Также перекрыто движение по всем трассам, примыкающим к шоссе №232 с запада. Закрыт главный въезд в поселение Натив а-Асара.

Решение было принято ЦАХАЛом после оценки ситуации на юге страны.

Накануне, в пятницу, 3 мая, израильские военные были обстреляны снайперами из сектора Газы. В результате стрельбы двое военнослужащих получили ранения средней и легкой степени тяжести.

Проводится проверка подозрений, согласно которым целью снайперов был высокопоставленный офицер ЦАХАЛа.

В ответ на этот обстрел израильские ВВС атаковали позицию ХАМАСа. В результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа, двое палестинцев убиты, еще двое – тяжело ранены.

Позднее представители "Бригад Изаддина аль-Касама" подтвердили, что двое палестинцев, убитых в результате атаки ВВС ЦАХАЛа, состояли в рядах боевого крыла ХАМАСа. Один из них, Абдулла Ибрагим абу Малух, был "полевым командиром", другой, Ала Али аль-Бубли, - боевиком.

Спустя несколько часов палестинские СМИ сообщили о "четырех шахидах этого дня": от ран, полученных в ходе "марша возвращения" 3 мая, в больнице умерли двое его участников.

Вечером в пятницу Объединенный штаб палестинских группировок сектора Газы призвал все "организации народного сопротивления быть готовыми отреагировать на преступления противника".

Представитель руководства ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что Израиль "откладывает выполнение некоторых договоренностей и должен нести ответственность за это". Руководство "Исламского джихада" заявило: "Действия Израиля ведут к опасной эскалации напряженности, а это означает, что мы имеем право ответить".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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Объединенный штаб палестинских группировок призывает "повысить боеготовность"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 мая 2019 г.
"Бригады Изаддина аль-Касама": убитые боевики состояли в рядах ХАМАСа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 мая 2019 г.
Умер один из участников "марша", получивший ранение в ходе акции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 мая 2019 г.
Военнослужащие обстреляны на границе сектора Газы. ВВС ЦАХАЛа ответили огнем





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