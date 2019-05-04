Ракета попала в жилой дом на территории Хоф Ашкелон; пострадавших нет. ВИДЕО

В субботу, 4 мая, сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, сработали в нескольких населенных пунктах около 12:30.

Информации о падении ракет от пресс-службы ЦАХАЛа пока не поступало, однако, по сообщениям СМИ, ракета, выпущенная из Газы, попала в жилой дом на территории регионального совета Хоф Ашкелон. В момент обстрела вся семья, проживающая в этом доме, находилась на первом этаже здания. Никто не пострадал.

На место происшествия были вызваны полицейские саперы.

Также осколок ракеты упал на крышу дома в Сдероте. Пострадавших нет.

Полиция напоминает населению правила поведения в ситуации ракетного обстрела: если вы услышали сирену "Цева адом", предупреждающую о ракетном обстреле, поспешите в бомбоубежище и следуйте инструкциям Управления тылом; если вы заметили на земле подозрительный предмет (в том числе, и осколки ракеты), отойдите от него на значительное расстояние и позвоните в полицию по телефону 100. После этого на место прибудут полицейские саперы для осмотра и обезвреживания "находки".





