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В Израиле

Ракета попала в жилой дом на территории Хоф Ашкелон; пострадавших нет. ВИДЕО

время публикации: 13:12 | последнее обновление: 13:30 блог версия для печати фото
Ракета попала в жилой дом на территории Хоф Ашкелон
Ракета попала в жилой дом на территории Хоф Ашкелон
Ракета попала в жилой дом на территории Хоф Ашкелон

В субботу, 4 мая, сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, сработали в нескольких населенных пунктах около 12:30.

Информации о падении ракет от пресс-службы ЦАХАЛа пока не поступало, однако, по сообщениям СМИ, ракета, выпущенная из Газы, попала в жилой дом на территории регионального совета Хоф Ашкелон. В момент обстрела вся семья, проживающая в этом доме, находилась на первом этаже здания. Никто не пострадал.

На место происшествия были вызваны полицейские саперы.

Также осколок ракеты упал на крышу дома в Сдероте. Пострадавших нет.

Полиция напоминает населению правила поведения в ситуации ракетного обстрела: если вы услышали сирену "Цева адом", предупреждающую о ракетном обстреле, поспешите в бомбоубежище и следуйте инструкциям Управления тылом; если вы заметили на земле подозрительный предмет (в том числе, и осколки ракеты), отойдите от него на значительное расстояние и позвоните в полицию по телефону 100. После этого на место прибудут полицейские саперы для осмотра и обезвреживания "находки".



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 мая 2019 г.
В Ашкелоне, Ашдоде и Ган-Явне открылись бомбоубежища
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 мая 2019 г.
Полицейские саперы вызваны на место падения ракеты, выпущенной из Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 мая 2019 г.
ЦАХАЛ: из сектора Газы были выпущены не менее 90 ракет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 мая 2019 г.
Пресс-служба МАДА: в результате обстрелов из Газы раненых нет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 мая 2019 г.
ЦАХАЛ ответил огнем на обстрел израильской территории из Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 мая 2019 г.
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