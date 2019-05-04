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В Израиле

Управление тылом опубликовало специальные распоряжения для жителей Юга

время публикации: 14:24 | последнее обновление: 15:25 блог версия для печати фото

В субботу, 4 мая, Управление тылом опубликовало специальные распоряжения для жителей южных районов Израиля.

Инструкции касаются жителей приграничных районов, а также Ашкелона, Нетивота, Офакима.

Ограничения, введенные Управлением тылом, будут действовать до 20:00 субботы, после чего они будут либо отменены, либо обновлены.

В указанных населенных пунктах разрешается проводить массовые мероприятия только в закрытых помещениях, количество участников не должно превышать 300 человек. Это же ограничение касается работы торговых центров.

Отменены все мероприятия для школьников, проводимые в рамках образовательных программ.

Разрешена работа промышленных предприятий и цехов, в которых есть защищенные от ракетных обстрелов помещения.

Введен запрет на работу в теплицах и в полях.

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