Управление тылом опубликовало специальные распоряжения для жителей Юга

В субботу, 4 мая, Управление тылом опубликовало специальные распоряжения для жителей южных районов Израиля.

Инструкции касаются жителей приграничных районов, а также Ашкелона, Нетивота, Офакима.

Ограничения, введенные Управлением тылом, будут действовать до 20:00 субботы, после чего они будут либо отменены, либо обновлены.

В указанных населенных пунктах разрешается проводить массовые мероприятия только в закрытых помещениях, количество участников не должно превышать 300 человек. Это же ограничение касается работы торговых центров.

Отменены все мероприятия для школьников, проводимые в рамках образовательных программ.

Разрешена работа промышленных предприятий и цехов, в которых есть защищенные от ракетных обстрелов помещения.

Введен запрет на работу в теплицах и в полях.