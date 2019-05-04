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В Израиле

ЦАХАЛ атакует позиции ХАМАСа и "Исламского джихада" в секторе Газы

время публикации: 14:20 | последнее обновление: 15:42 блог версия для печати фото
Самолеты ЦАХАЛа атакуют позиции ХАМАСа и "Исламского джихада"
Самолеты ЦАХАЛа атакуют позиции ХАМАСа и "Исламского джихада"
Самолеты ЦАХАЛа атакуют позиции ХАМАСа и "Исламского джихада"

В субботу, 4 мая, около 14:00, пресс-служба армии сообщила, что самолеты ЦАХАЛа атакуют позиции террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

Также сообщается, что в настоящее время речь идет о более чем десяти позициях террористов, атакованных военно-воздушными силами и танками Армии обороны Израиля.

Мониторинговая группа Gaza Report сообщает, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по "группе молодых людей" в районе Бейт-Лахии, на севере сектора Газы, были ранены четыре человека.

Gaza Report пишет, что удар по позиции "бойцов сопротивления" был нанесен с вертолетов ЦАХАЛа. Также, по информации Gaza Report, вертолеты используются для нанесения ударов по боевикам террористических организаций в районе Рафаха, на юге Газы.

По предварительным данным, в районе Рафаха также есть раненые.

В субботу, 4 мая, утром, боевики из сектора Газы осуществили обстрел израильской территории: сирены "Цева адом", предупреждающие о ракетном обстреле, были слышны в населенных пунктах местного совета Эшколь, в Сдероте, Шаар а-Негеве, Реховоте, Ган-Явне, Ашдоде и Ашкелоне.

ЦАХАЛ подтвердил запуск, по крайней мере, 90 ракет из сектора Газы. Десятки ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Накануне, в пятницу, 3 мая, израильские военные были обстреляны снайперами из сектора Газы. В результате стрельбы двое военнослужащих получили ранения средней и легкой степени тяжести.

Проводится проверка подозрений, согласно которым целью снайперов был высокопоставленный офицер ЦАХАЛа.

В ответ на этот обстрел израильские ВВС атаковали позицию ХАМАСа. В результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа, двое палестинцев убиты, еще двое – тяжело ранены.

Позднее представители "Бригад Изаддина аль-Касама" подтвердили, что двое палестинцев, убитых в результате атаки ВВС ЦАХАЛа, состояли в рядах боевого крыла ХАМАСа. Один из них, Абдулла Ибрагим абу Малух, был "полевым командиром", другой, Ала Али аль-Бубли, - боевиком.

Спустя несколько часов палестинские СМИ сообщили о "четырех шахидах этого дня": от ран, полученных в ходе "марша возвращения" 3 мая, в больнице умерли двое его участников.

Вечером в пятницу Объединенный штаб палестинских группировок сектора Газы призвал все "организации народного сопротивления быть готовыми отреагировать на преступления противника".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Май. 2 обстрела. 93 ракеты. 1 раненый (по состоянию на 4 мая).

Апрель. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 72 обстрела. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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