БАГАЦ обсуждает апелляции против соглашения "Ликуда" и "Кахоль Лаван"

В Верховном суде в Иерусалиме проходит рассмотрение апелляций, представленных оппозицией с требованием отменить коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван".

В ходе заседания, адвокат Равилио, представляющий премьер-министра Биньямина Нетаниягу, объявил, что "Ликуд" и "Кахоль Лаван" сформулируют повестку дня правительства ("кавей есод") и представят ее еще до приведения правительства к присяге. Судьи напомнили, что в соответствии с законом, нельзя привести к присяге правительство без сформулированной повестки дня, как это фигурирует в коалиционном соглашении.

Судьи также потребовали более четко сформулировать термин "правительство чрезвычайного положения", не только в том, что касается протяженности его существования, но и сути этого термина.

Дополнительный вопрос, по поводу которого идет дискуссия, это полномочия и возможности влияния оппозиции. Согласно уставу Кнессета, только комиссия по государственному контролю должна быть под руководством оппозиционной фракции. Вместе с тем, традиция парламента предусматривает передачу оппозиции еще, по меньшей мере, одной комиссии. Оппозиция также, как правило, получает представительство в комиссии по назначению судей.

Судьи подвергли критике параграфы соглашения, в которых оговаривается, что в период чрезвычайного положения не будут совершаться назначения высокопоставленных чиновников, в частности генерального инспектора полиции, а также о том, что в период правительства чрезвычайного положения будет заморожена вся законотворческая деятельность парламента. "Как все это связано с эпидемией коронавируса?", - спросил судья Мазуз.

Заседание БАГАЦа продолжается, и в настоящий момент свою позицию представляют ответчики.

Обсуждение в Высшем суде справедливости проходит за три дня до истечения трехнедельного срока, отведенного Кнессету для сбора 61 подписи в поддержку кого-либо из кандидатов на пост премьер-министра. 7 мая подписи должны быть переданы президенту Реувену Ривлину. Если этого не произойдет, то Кнессет будет распущен, и в стране начнется еще одна предвыборная кампания. Для того, чтобы коалиция "Ликуда" и "Кахоль Лаван" была создана, необходимо передать формальные полномочия именно Биньямину Нетаниягу, так как он будет первым занимать пост премьер-министра в ротационном правительстве. Поэтому решение БАГАЦа ожидается 5 или 6 мая. Накануне БАГАЦ рассматривал апелляции, поданные с требованием запретить премьер-министру Биньямину Нетаниягу формировать коалицию. Представители "Ликуда", Кнессета, блока "Кахоль Лаван" и юридического советника правительства потребовали отклонить апелляции, утверждая, что у БАГАЦа нет полномочий вмешиваться в политические процессы. Одновременно продолжается процесс рассмотрения поправок к Основным законам о правительстве и о Кнессете. Принятие этих поправок необходимо для завершения формирования правительства. Накануне спикер Кнессета Бени Ганц встречался с главами парламентских фракций и обсуждал с ними порядок рассмотрения законопроектов на пленарном заседании. В "Еш Атид"-ТЭЛЕМ намерены по возможности затягивать обсуждение, однако в "Ликуде" и в "Кахоль Лаван" взвешивают возможность задействовать 98-й параграф устава Кнессета, позволяющий ограничить время обсуждения.

4 мая стало известно, что "Ликуд" и "Кахоль Лаван" пришли к соглашению об изменении параграфа в коалиционном соглашении, касающегося бронирования закона о ротации. В тексте коалиционного соглашения говорится, что лишь 75 депутатов могут принять решение об отмене закона о ротации.

Речь идет о беспрецедентно высоком числе депутатов, необходимом для отмены закона. На фоне критики по этому поводу, "Ликуд" и "Кахоль Лаван" пришли к соглашению об изменении, согласно которому для отмены закона необходимы 70-72 депутата.