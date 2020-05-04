БАГАЦ возобновляет обсуждения апелляций, поданных против соглашения между "Ликудом" и "Кахоль Лаван"

В понедельник, 4 мая, в 10:00 Высший суд справедливости (БАГАЦ) возобновляет обсуждение апелляций, поданных против формирования коалиции "Ликудом" и "Кахоль Лаван".

Во второй день слушаний будет обсуждаться апелляция с требованием отменить уже подписанное коалиционное соглашение между двумя партиями.

Как пишет газета "Едиот Ахронот", в "Кахоль Лаван" и в "Ликуде" опасаются, что БАГАЦ заблокирует отдельные параграфы соглашения, что заметно осложнит его реализацию. "Речь идет об очень сложном, запутанном и в то же время крайне зыбком соглашении, и малейшее вмешательство может обрушить всю конструкцию", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Ликуде".

Обсуждение в БАГАЦе проходит за три дня до истечения трехнедельного срока, отведенного Кнессету для сбора 61 подписи в поддержку кого-либо из кандидатов на пост премьер-министра. 7 мая подписи должны быть переданы президенту Реувену Ривлину. Если этого не произойдет, то Кнессет будет распущен, и в стране начнется еще одна предвыборная кампания. Для того, чтобы коалиция "Ликуда" и "Кахоль Лаван" была создана, необходимо передать формальные полномочия именно Биньямину Нетаниягу, так как он будет первым занимать пост премьер-министра в ротационном правительстве. Поэтому решение БАГАЦа ожидается 5 или 6 мая.

Накануне БАГАЦ рассматривал апелляции, поданные с требованием запретить премьер-министру Биньямину Нетаниягу формировать коалицию. Представители "Ликуда", Кнессета, блока "Кахоль Лаван" и юридического советника правительства потребовали отклонить апелляции, утверждая, что у БАГАЦа нет полномочий вмешиваться в политические процессы.

Одновременно продолжается процесс рассмотрения поправок к Основным законам о правительстве и о Кнессете. Принятие этих поправок необходимо для завершения формирования правительства. Накануне спикер Кнессета Бени Ганц встречался с главами парламентских фракций и обсуждал с ними порядок рассмотрения законопроектов на пленарном заседании. В "Еш Атид"-ТЭЛЕМ намерены по возможности затягивать обсуждение, однако в "Ликуде" и в "Кахоль Лаван" взвешивают возможность задействовать 98-й параграф устава Кнессета, позволяющий ограничить время обсуждения.





