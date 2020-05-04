Биньямин Нетаниягу представил стратегию выхода из режима карантина

В понедельник, 4 мая, глава правительства Биньямин Нетаниягу представил стратегию выхода Израиля из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. В пресс-конференции также приняли участие министры финансов, здравоохранения, образования, культуры и спорта, гендиректор минздрава и министр здравоохранения, представители Налогового управления.

О пресс-конференции было объявлено после завершения заседания правительства, на котором обсуждались дальнейшие шаги по ослаблению карантина. Это заседание началось в 11:30 и завершилось за час до выхода Нетаниягу к журналистам.

Глава правительства начал выступление с заявления, что Израиль достиг больших успехов в борьбе с коронавирусной инфекции. "18 марта у нас было 118 заболевших в день, затем этот показатель достиг 729 и после еще одного пика в 558 новых случаев в день вчера, 3 мая, мы имели 31 новый случай заражения", - напомнил он.

Перед тем, как начать говорить об ожидаемых послаблениях, Биньямин Нетаниягу предупредил, что в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.

Биньямин Нетаниягу обратился к израильтянам с просьбой продолжать соблюдение мер предосторожности, чтобы сократить вероятность заражения: держать "социальную дистанцию", носить маски и соблюдать правила личной гигиены.

На пресс-конференции было объявлено об отмене ограничения, запрещавшего удаляться от дома более чем на 100 метров.

Разрешено навещать родственников, включая пожилых членов семьи. При посещении бабушек и дедушек, а также лиц, входящих в группу риска, следует соблюдать основные правила: не снимать маску, держать дистанцию, избегать физического контакта.

В праздник Лаг ба-Омер будет разрешено проведение свадеб на открытом пространстве при участии 50 человек. Ожидается, что 31 мая будет разрешено проведение массовых мероприятий с участием 100 человек, а 14 июня и это ограничение может быть отменено.

В ближайший четверг, 7 мая, с рядом ограничений, которые будут опубликованы позднее, откроются торговые центры и рынки. Однако по-прежнему будет запрет на прием пищи на их территории.

Детские сады начнут работу 10 мая. Однако дата открытия частных детских садов и яслей продолжает обсуждаться.

14 июня вернутся к работе учреждения неформального образования, возобновятся занятия в высших учебных заведениях.

Министр спорта и культуры Мири Регев сообщила, что в ближайшую пятницу, 7 мая, откроются тренажерные залы. С сегодняшнего дня разрешено заниматься спортом на открытом воздухе без каких-либо ограничений (бег, велосипед, йога).

17 мая откроются музеи и художественные галереи.

В середине июня откроются гостиницы.

До середины июня откроются Дворцы культуры, кинотеатры, театры, а также стадионы. Концерты и спектакли будут проводиться в присутствии не более 50 зрителей.

Мири Регев сообщила, что ночью состоится совещание, на котором будет принято решение о возобновлении соревнований футбольных лиг.

Министр просвещения Рафи Перец сообщил, что летние школьные каникулы сократятся на девять дней, в которые будут проводиться занятия.

Представители налогового управления сообщили, что имеющие право на помощь от государства получат вторую выплату в течение ближайших двух дней.