Новые "красные" в ЦАХАЛе: боевиков ХАМАСа и "Хизбаллы" будут имитировать девушки

В Армии обороны Израиля сформировано новое "красное" сухопутное подразделение для имитации противника во время учений. О подготовке бойцов этого подразделения рассказывает сайт пресс-службы ЦАХАЛа.

Командир этого подразделения майор Ш. говорит, что перед его бойцами ставится задача "побеждать не для победы", а чтобы "по-настоящему бросить вызов".

Рядовой состав "красного" подразделения – женский, командирский состав – смешанный (в основном из батальонов обороны границ и полевой разведки).

Военный эксперт Давид Гендельман на своей странице в Facebook пишет, что формирование этого подразделения началось в январе 2020 года. "После подготовительных мероприятий и набора комсостава недавно начался призыв солдат, по окончании обучения подразделение должно по плану достигнуть оперативной готовности в ноябре 2020-го", – отмечает он.

"После прохождения КМБ уровня "стрелок 03" солдаты должны ознакомиться с основами тактики и организационно-штатной структуры "Хизбаллы" и ХАМАСа, а также с применяемым ими вооружением, весь процесс обучения должен занять до четырех месяцев", – пишет Д.Гендельман. "До сих пор имитацией противника на сухопутных учениях занимались солдаты обычных подразделений, как кадровых, так и резервных, либо из состава тренируемого подразделения, либо присланные для этой цели из других подразделений. Это вносит разнобой и неорганизованность, поэтому было решено создать специализированное подразделение, у которого это будет единственным занятием. Такое подразделение можно централизованно готовить единым образом и вносить в подготовку коррективы по ходу службы и проведенных учений против разных подразделений ЦАХАЛа", – поясняет эксперт.

Целью создания нового "красного" подразделения пока является стандартизация и специализация, вместо использования случайных и не обученных конкретно для этого солдат.

В публикации Д.Гендельмана отмечается, что по сути речь идет о расширенном варианте существующего с конца 90-х женского подразделения водительниц "хаммеров", имитирующих на учениях армейскую бронетехнику. "Поэтому и часть учений новое подразделение будет проводить вместе с этими водительницами, и будет размещаться вместе с ними в Центре сухопутных учений в Цеэлим. Это будет не боевое, а учебное подразделение, но так как ему требуется минимальный уровень пехотной подготовки для выполнения своих задач, личный состав будет проходить КМБ 03, вместо небоевого КМБ 02 у водительниц "хаммеров". Кроме использования снаряжения и вооружения вероятного противника, новое подразделение также будет носить красные знаки различия (в подражание 115-й "красной" эскадрилье израильских ВВС)", – говорится в публикации.

"Впервые идея создать "красное подразделение" из женщин для специализации и экономии мужских кадров появилась в конце 2006 года. Тогда планировался первоначальный набор из числа водительниц "хаммеров" и инструкторш пехотных специальностей, а затем призыв напрямую в подразделение. Но в результате женское "красное подразделение" тогда так и не создали. Сейчас эта идея возникла снова и начала воплощаться в жизнь. На данном этапе подразделение запланировано в составе роты из 100 человек, впоследствии, если результаты его применения будут сочтены положительными, его могут развернуть до батальона", – пишет Гендельман.