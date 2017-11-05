На митинге памяти Рабина освистали главу местного совета Эфрат

Вечером в субботу, 4 ноября, на площади Рабина в Тель-Авиве состоялся митинг, посвященный 22-й годовщине со дня убийства премьер-министра.

В мероприятии приняли участие десятки тысяч человек. Точное число участников не называется. По утверждению организаторов – движения "Даркейну", а также организации "Командиры за безопасность Израиля" – на площади присутствовали примерно 85.000 человек. Некоторые участники митинга сообщили редакции NEWSru.co.il, что участников было гораздо меньше. Среди присутствовавших на площади было немало школьников и воспитанников молодежных движений.

Открывая митинг, глава движения "Командиры за безопасность Израиля" генерал майор запаса Амнон Решеф заявил: "Сегодня главная угроза нам – внутренняя, и она проистекает из формы дискуссии о будущем Иудеи и Самарии. Мы обязаны вести дискуссию, как это принято в демократическом государстве: остро, но без подстрекательства и привнесения раскола в общество".

Глава организации "Даркейну" Амнон Решеф заявил: "Умеренное большинство со страхом взирает на радикальные выступления экстремистов. Здесь, на площади, представлено умеренное большинство".

Одним из выступавших на митинге был глава местного совета Эфрат Одед Ревиви. "Я приехал из столицы Гуш Эциона, сердца Иудейских гор. Там люди также три раза в день молятся за мир, против насилия. Я также потрясен и напуган тем, что по дороге сюда слышал голоса, продолжающие призывать к расколу в народе, к обострению противоречий, к непринятию национального согласия". Выступление Ревиви прерывалось свистом и криками протеста участников митинга.

Депутат Кнессета от партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг заявила: "90% присутствовавших на площади, являются людьми, придерживающимися левых взглядов, а на сцене большинство правые и поселенцы. Я отказываюсь это понимать".

На площади также присутствовали депутат Иегуда Глик ("Ликуд"), министр сельского хозяйства Ури Ариэль ("Байт Иегуди") и депутат Мейрав Бен Ари ("Кулану").





