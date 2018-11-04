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В Израиле

Взрыв на юге Тель-Авива: двое погибших

время публикации: 4 ноября 2018 г., 23:08 | последнее обновление: 4 ноября 2018 г., 23:59 блог версия для печати фото
Взрыв на юге Тель-Авива: в квартале А-Тиква загорелись два автомобиля
Взрыв на юге Тель-Авива: в квартале А-Тиква загорелись два автомобиля

Поздно вечером в тель-авивском районе А-Тиква прогремел взрыв. К месту происшествия были направлены крупные силы полиции. Радиостанция "Кан Бет" передала, что на юге Тель-Авива взорвался автомобиль.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что в 22:42 телефонным центром округа Дан был получен вызов из южного Тель-Авива. Звонившие сообщали, что на пересечении улиц Эцель и Лехи горят два легковых автомобиля.

Парамедики передали, что подойти к горящим машинам невозможно.

На видео, выложенном в "твиттере" новостной службы корпорации "Кан" можно увидеть, что, как минимум, один из автомобилей, взорвался.

Позднее парамедики МАДА сообщили, что на месте происшествия - двое погибших. Тело одного мужчины было обнаружено рядом с машиной, тело другого было извлечено из автомобиля. Погибшим около 30 лет.

Пресс-служба полиции сообщила, что, по данным предварительного расследования, речь идет о криминальном инциденте, а не о теракте. Как минимум один из погибших был известен полиции.

Следственные органы проверяют, было ли взрывное устройство заложено в один из автомобилей, или были заминированы обе машины. Предположительно, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что после взрыва в районе произошло отключение электричества.

Информация уточняется.

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