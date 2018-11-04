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ДТП на 90-м шоссе, погибли шесть человек

время публикации: 06:23 | последнее обновление: 08:27 блог версия для печати фото
На месте аварии на 90-й трассе. 4 ноября 2018 года
На месте аварии на 90-й трассе. 4 ноября 2018 года

Рано утром в воскресенье, 4 ноября, на 90-й трассе, около съезда на поселок Пецаэль (Иорданская долина), столкнулись грузовик и минибус.

Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", в результате ДТП пострадали 11 человек. Была констатирована смерть шести пострадавших. Четыре человека получили тяжелые травмы, состояние одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Первое сообщение в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило в 5:34. Медики, прибывшие на место аварии, извлекли пострадавших из поврежденного минибуса и оказали им первую помощь. Вертолеты доставили пострадавших в больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве, "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме и в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер. Радиостанция "Кан Бет"сообщила, что большинство пострадавших являются жителями арабских кварталов Иерусалима.

На место прибыли несколько автомобилей скорой помощи "Саар Адом" с территории Палестинской автономии.

После аварии 90-я трасса перекрыта. Полиция задержала для допроса водителя грузовика.

Агентство Maan передает, что все погибшие были рабочими из Палестинской автономии, которые направлялись на птицеферму в арабском квартале Иерусалима. По данным МАДА, погибли мужчины 30-40 лет.

Напомним, что 30 октября в результате тяжелой аварии на 90-й трассе около побережья Мертвого моря погибли восемь человек: отец, мать и шестеро их детей.



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