Официальные источники: формируется соглашение об урегулировании в секторе Газы

В воскресенье, 4 ноября, газета "Исраэль а-Йом" сообщила со ссылкой на высокопоставленный израильский дипломатический источник, что формируется соглашение об урегулировании в секторе Газы.

Как пишет издание, источник сделал это заявление на фоне "относительно сдержанных демонстраций, имевших место на границе с Газой в минувшую пятницу". По словам источника, беседовавшего с корреспондентами "Исраэль а-Йом", политика правительства в отношении сектора Газы заключается в намерении использоваться все шансы для достижения урегулирования, что принесет желательные для Израиля результаты без необходимости в затяжной военной операции.

Источник отметил, что именно этим продиктовано решение Израиля разрешить перевод в Газу катарских денег и позволить ввезти в сектор цистерны с горючим. В Иерусалиме полагают, что это приведет к улучшению гуманитарной ситуации в секторе и нейтрализует возможный повод для нового витка вооруженной эскалации в секторе.

Источник отмечает, что, несмотря на прогресс на переговорах, они могут "взорваться" в любой момент, и если это произойдет, то Израиль будет вынужден нанести мощный удар.

Напомним, что 3 ноября ливанская газета "Аль-Ахбар", ссылаясь на собственные источники в ХАМАСе, опубликовала черновик договоренностей по урегулированию, достигнутых при посредничестве египетской делегации. Издание отмечает, что речь идет о последнем из проектов соглашения, однако его нельзя считать окончательным, поскольку переговоры еще не завершены. Проект включает в себя 10 шагов, каждый из которых зависит от успеха реализации предыдущего этапа.

Израиль требует, чтобы ХАМАС сдерживал участников "марша возвращения" на границе сектора Газы, наказывая их организаторов за любые провокации. Кроме того, Израиль настаивает на прекращении беспорядков в северной части сектора Газы, напротив кибуца Зиким. "Марши возвращения" должны проходить в новом, "сдержанном", формате до конца года, говорится в проекте соглашения.

В свою очередь, Израиль, в случае соблюдения этих условий, обязуется увеличить зону рыболовства для жителей сектора Газы до 14 морских миль; поддержать функционирование КПП "Рафах" (на границе с Египтом) и открыть другие КПП на границе сектора; выдать разрешение на работу 5000 жителям Газы в возрасте до 40 лет; создать, как минимум, 30 тысяч рабочих мест для выпускников университетов.

Египет будет добиваться снятия 70% осады в секторе Газы в обмен на полное прекращение "маршей возвращения". Каир также предпримет шаги для возобновления переговоров по обмену заключенными, сказано в проекте соглашения, цитируемом изданием "Аль-Ахбар".

Стороны должны соблюдать перемирие в течение трех лет под контролем ООН и России.

В Иерусалиме опровергают сведения, касающиеся деталей формирующегося соглашения. По словам источников, вопрос предоставления права жителям Газы на работу в Израиле не стоит на повестке дня и не обсуждается.

Отметим, что очередной этап "марша возвращения", проходивший в минувшую пятницу и приуроченный к 101-й годовщине декларации Бальфура, был относительно мирным. В качестве наблюдателей в нем участвовали представители египетской делегации, являющиеся посредниками на переговорах между ХАМАСом и Израилем.