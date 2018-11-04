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В Израиле

Коалиция заморозила продвижение закона о преодолении вето БАГАЦа на решения по вопросам нелегалов

время публикации: 21:35 | последнее обновление: 21:57 блог версия для печати фото
Коалиция заморозила продвижение закона о преодолении вето БАГАЦа на решения по вопросам нелегалов
Коалиция заморозила продвижение закона о преодолении вето БАГАЦа на решения по вопросам нелегалов
Коалиция заморозила продвижение закона о преодолении вето БАГАЦа на решения по вопросам нелегалов

Коалиция не станет продвигать законопроект, предоставляющий Кнессету возможность преодолевать вето БАГАЦа по вопросу о нелегалах. Об этом сообщает "Гаарец" со ссылкой на источники в коалиции.

Согласно опубликованной информации, продвижение законопроекта, представленного депутатом Шули Муалем-Рафаэль, приостановлено так как не получило поддержки коалиционных фракций. "Яадут а-Тора" и ШАС заявили, что не поддержат законопроект. Во фракции "Кулану" изначально заявляли о поддержке данной законодательной инициативы, однако после того, как юридический советник правительства высказался против нее, позиция Моше Кахлона стала менее однозначной. 4 ноября он не принял участия в заседании глав коалиционных партий.

В коалиции намереваются предпринять еще одну попытку провести закон, дающий Кнессету право преодолевать вето БАГАЦа не только по вопросам нелегалов, но и в остальных случаях, когда высшая судебная инстанция отменяет законы, утвержденные парламентом.

Однако против подобной инициативы выступает партия "Кулану", имеющая право вето на любые законодательные инициативы, касающиеся судебной системы. Вероятность проведения такого закона считается крайне низкой. На заседании глав коалиционных партий министр юстиции Айелет Шакед призвала оказать давление на "Кулану", с целью вынудить эту партию пойти на компромисс.

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