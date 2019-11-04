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NEWSru.co.il :: В Израиле4 ноября 2019 г., 08:17

19 задержанных и допрошенных по подозрению в коррупции в госструктурах

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19 задержанных и допрошенных по подозрению в коррупции в госструктурах
 
   
 
 
19 задержанных и допрошенных по подозрению в коррупции в госструктурах
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Утром в понедельник, 4 ноября, сотрудники полиции Израиля задержали 10 подозреваемых в коррупции, получении выгоды мошенническим путем, отмывании нелегального капитала, налоговых и других преступлениях.

Еще 9 человек, причастных к расследуемому делу, были задержаны для допроса. Среди них – два высокопоставленных сотрудника муниципальных структур. Также были проведены обыски в десятках объектов.

В ходе расследования, которое велось совместно с налоговым управлением, были выявлены подозрения на коррупцию во властных структурах (государственных и муниципальных) и в государственных компаниях.

В частности, отдельные лица продвигали свои бизнес-интересы путем подкупа муниципальных и государственных чиновников и сотрудников госкомпаний, сообщает пресс-служба полиции.

По данным СМИ, среди задержанных есть мэр одного из населенных пунктов, советник мэра, помощник министра, известный строительный подрядчик и высокопоставленный чиновник государственной компании.

Судя по публикуемой информации, речь идет о расследовании, проводимом правоохранительными органами в районе Хайфы и Крайот, а также в центре страны.

Поступила информация о том, что полиция изъяла документы в офисе министерства охраны окружающей среды в Иерусалиме, к которым имеет отношение один из подозреваемых.



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