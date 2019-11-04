Иерусалим сообщил о завершении кризиса в отношениях с Иорданией

В понедельник, 4 ноября, канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о завершении кризиса в отношениях между Иерусалимом и Амманом, вызванного арестом двух граждан Иордании.

Канцелярия главы правительства распространила следующее заявление: "В ближайшие дни Иордания вернет своего посла в Израиль в свете достижения договоренности между государствами о передаче иорданским органам безопасности двух граждан этой страны, задержанных в Израиле.

Глава ШАБАКа утвердил совместно со своим иорданским коллегой процедуру передачи.

Израиль считает отношения с Иорданией краеугольным камнем стабильности на Ближнем Востоке и продолжит работу по сохранению безопасности в регионе".

Двое граждан Иордании находились под административным арестом в Израиле с августа. 32-летняя Хиба аль-Лабади была задержана на КПП "Алленби", когда она вместе с матерью направлялась на палестинские территории на свадьбу родственницы. Согласно публикациям иностранных СМИ, основанием для ареста стали подозрения в контактах с террористической группировкой "Хизбалла". 24 сентября она объявила голодовку. Ее представители сообщали, что аль-Лабади, находящуюся под административным арестом, содержали в одиночной камере, и охранники неоднократно устраивали ей полный досмотр. 17 октября с просьбой о ее освобождении к Израилю обратилось министерство иностранных дел Иордании. Адвокат девушки заявляет, что она готова взять на себя обязательство не въезжать на палестинские территории в течение определенного военным судом срока.

Тоже в августе и тоже на КПП "Алленби" был задержан еще один гражданин Иордании, 29-летний Абд ар-Рахман Маари. Он также до сих пор находится в Израиле под административным арестом.

29 октября Айман ас-Сафади объявил об отзыве посла в Израиле для консультаций. Также 29 октября стало известно, что в Иордании был задержан незаконно проникший на территорию Хашемитского королевства израильтянин. Судя по публикациям в СМИ, речь идет о репатрианте из стран бывшего СССР, сбежавшем из Израиля в связи с уголовным преследованием.

При этом СМИ сообщали со ссылкой на заявление высокопоставленных иорданских дипломатов, что Иерусалим предлагал Амману связать вопрос освобождения двух граждан Иордании, находящихся в Израиле под административным арестом, с переговорами о продлении соглашения об аренде Израилем острова Нахараим в Иорданской долине и анклава Цофар в Араве. По данным "Новостей 13", Амман ответил на это предложение отказом и предупредил Иерусалим, что подобная линия может иметь самые серьезные последствия для отношений между двумя странами.