Разрешено к публикации: по делу о коррупции в госструктурах задержан мэр Кирьят-Аты
// NEWSru.co.il // В Израиле // 04 ноября 2019
19 задержанных и допрошенных по подозрению в коррупции в госструктурах
19 задержанных и допрошенных по подозрению в коррупции в госструктурах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 августа 2019
В Иерусалиме покончил с собой чиновник из местных органов власти, подозреваемый в коррупции
В Иерусалиме покончил с собой чиновник из местных органов власти, подозреваемый в коррупции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июня 2019
Раскрыта сеть, помогавшая гражданам Грузии попадать в Израиль в обход погранконтроля
Раскрыта сеть, помогавшая гражданам Грузии попадать в Израиль в обход погранконтроля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июня 2019
Сотрудники муниципалитета Элада подозреваются в коррупции
Сотрудники муниципалитета Элада подозреваются в коррупции