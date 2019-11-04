Разрешено к публикации: по делу о коррупции в госструктурах задержан мэр Кирьят-Аты

Разрешено к публикации: по делу о коррупции в госструктурах задержан мэр Кирьят-Ата

Разрешено к публикации: по делу о коррупции в госструктурах задержан мэр Кирьят-Ата

В понедельник, 4 ноября, была разрешена к публикации информация о том, что среди задержанных по делу о коррупции в государственных структурах находятся мэр Кирьят-Аты Яаков Перец и глава местного совета Тель-Монд Шмуэль Сисо.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции Израиля задержали 10 подозреваемых в коррупции, получении выгоды мошенническим путем, отмывании нелегального капитала, налоговых и других преступлениях.

Еще 9 человек, причастных к расследуемому делу, были задержаны для допроса. Сообщалось, что среди задержанных - двое высокопоставленных сотрудников муниципальных структур.

В ходе расследования, которое велось совместно с налоговым управлением, были выявлены подозрения на коррупцию во властных структурах (государственных и муниципальных) и в государственных компаниях. В частности, отдельные лица продвигали свои бизнес-интересы путем подкупа муниципальных и государственных чиновников и сотрудников госкомпаний, сообщает пресс-служба полиции.

По данным СМИ, кроме Переца и Сисо среди задержанных - советник мэра, помощник министра, известный строительный подрядчик и высокопоставленный чиновник государственной компании.

Также поступила информация о том, что полиция изъяла документы в офисе министерства охраны окружающей среды в Иерусалиме, к которым имеет отношение один из подозреваемых.





