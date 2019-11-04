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NEWSru.co.il :: В Израиле4 ноября 2019 г., 18:35

Разрешено к публикации: по делу о коррупции в госструктурах задержан мэр Кирьят-Аты

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Разрешено к публикации: по делу о коррупции в госструктурах задержан мэр Кирьят-Ата Разрешено к публикации: по делу о коррупции в госструктурах задержан мэр Кирьят-Ата
 
   
 
 
Разрешено к публикации: по делу о коррупции в госструктурах задержан мэр Кирьят-Ата
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Разрешено к публикации: по делу о коррупции в госструктурах задержан мэр Кирьят-Ата
Flash90 Фото 2 из 2

В понедельник, 4 ноября, была разрешена к публикации информация о том, что среди задержанных по делу о коррупции в государственных структурах находятся мэр Кирьят-Аты Яаков Перец и глава местного совета Тель-Монд Шмуэль Сисо.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции Израиля задержали 10 подозреваемых в коррупции, получении выгоды мошенническим путем, отмывании нелегального капитала, налоговых и других преступлениях.

Еще 9 человек, причастных к расследуемому делу, были задержаны для допроса. Сообщалось, что среди задержанных - двое высокопоставленных сотрудников муниципальных структур.

В ходе расследования, которое велось совместно с налоговым управлением, были выявлены подозрения на коррупцию во властных структурах (государственных и муниципальных) и в государственных компаниях. В частности, отдельные лица продвигали свои бизнес-интересы путем подкупа муниципальных и государственных чиновников и сотрудников госкомпаний, сообщает пресс-служба полиции.

По данным СМИ, кроме Переца и Сисо среди задержанных - советник мэра, помощник министра, известный строительный подрядчик и высокопоставленный чиновник государственной компании.

Также поступила информация о том, что полиция изъяла документы в офисе министерства охраны окружающей среды в Иерусалиме, к которым имеет отношение один из подозреваемых.



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