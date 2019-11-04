Международный астрономический союз выделил Израилю планету в созвездии Возничего

Международный астономический союз (IAU) в честь своего столетнего юбилея инициировал проект, в рамках которого каждая страна мира получила право выбрать название для одной из открытых в последние годы экзопланет.

Израилю была выделена экзопланета в солнечной системе HAT-P-9 – желто-белого карлика, расположенного в районе "козленка" в созвездии Возничего.

Планета, имеющая на текущий момент название HAT-P-9 b, является газовым гигантом с массой 0,749 от массы Юпитера, оборотом в 3,9 суток вокруг своей звезды и расстоянием в 0,05287 астрономической единицы от звезды. Планета была открыта в 2008 году.

В связи с этим израильское космическое агентство объявило конкурс на выбор имени для "израильской" планеты.

По условиям конкурса, имя при написании латиницей должно содержать от четырех до 16 букв, включая пропуски и знаки препинания (наличие цифр в названии запрещено). Название должно иметь непосредственное отношение к Израилю, его культуре, традиции, истории, географии.

Название не должно быть связано с лицами, местами или событиями, известными в первую очередь в связи с политикой, религией или военными событиями, а также с ныне здравствующими лицами и с лицами, скончавшимися менее 100 лет назад.

Название не должно быть зарегистрированным коммерческим брендом, именем домашнего животного, вымышленным именем или аббревиатурой.

Участвовать в конкурсе можно на сайте израильского космического управления.

Россия и Латвия получили по планете в системе Большой Медведицы, Украина – в созвездии Персея, США – в Кассиопее, Великобритании досталась Рысь, Германии – Жираф, Литве – Ящерица, Китаю – Лира, Иордании и Ливану – Орел, Ирану – Змея, Ираку – Стрела, Палестинской автономии – Дельфин, Сирии – Рыбы, Турции – Пегас.

Напомним, что в октябре 2019 года Нобелевская премия по физике была вручена швейцарским ученым Мишелю Майору и Дидье Кело за открытие "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды" (половина премии). Вторую половину премии получил канадский ученый Джеймс Пиблс "за теоретические открытия в области физической космологии".





