Ангела Меркель в Иерусалиме: один день канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель 3 октября прибыла в Израиль с рабочим визитом. Это первый ее визит в еврейское государство за последние четыре года. В Израиле она проведет ровно сутки.

Вечером в среду Меркель была приглашена на ужин в дом главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу.

4 октября у Ангелы Меркель плотное расписание. В 07:35 она посетит музей "Яд ва-Шем", в 09:30 в Музее Израиля ей будет вручена почетная докторская степень Хайфского университета. В 10:45 после посещения экспозиции, посвященной израильским инновациям, она примет участие в "круглом столе" с израильскими бизнесменами. В этом мероприятии примет участие и Биньямин Нетаниягу.

В 12:30 Ангелу Меркель ждут на обед в резиденции президента Израиля Реувена Ривлина, а в 14:00 у нее вновь назначена встреча с Биньямином Нетаниягу. В 15:15 они проведут совместную пресс-конференцию. И уже в 19:00 Ангела Меркель и сопровождающие ее лица вылетят в Берлин.

В прошлый раз Меркель встречалась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в июне этого года в Берлине. Тогда стороны обсуждали ситуацию в Газе и иранский вопрос.

Накануне поездки Меркель германские СМИ отмечали, что канцлер намерена дать понять, что ее страна по-прежнему поддерживает Израиль, однако между Иерусалимом и Берлином остаются разногласия по вопросу "ядерной сделки" с Ираном, деятельности и финансирования UNRWA, статусу Иерусалима и палестинскому вопросу.

Отметим, что комментарии израильских СМИ по поводу визита Меркель тоже весьма неоднозначны. Так, например, газета "Исраэль а-Йом" напоминает о речи Ангелы Меркель в Кнессете в 2008 году, когда она была министром иностранных дел Германии. Тогда Меркель говорила о праве Израиля на существование, подчеркивая, что в отношениях двух стран для нее важны, прежде всего, национальные интересы Германии. С тех пор, отмечается в публикации Эльдада Бека, Берлин неоднократно вел себя так, словно имеет право решать за народ Израиля, а германское руководство относилось к еврейскому государству как к некой проблемной колонии. Автор считает, что власти Германии благоволят, прежде всего, в израильским "левым".