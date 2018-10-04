Политические предпочтения русскоязычных израильтян в октябре 2018 года. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Политические предпочтения русскоязычных израильтян в октябре 2018 года". Этот опрос был проведен незадолго до открытия зимней сессии Кнессета 20-го созыва, которая может стать последней для законодательного собрания в нынешнем составе, если будут объявлены досрочные выборы.

В опросе, который проводился 2-4 октября, приняли участие 7.082 респондента (5.134 ответили на все 23 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

Нынешний опрос, как и исследование, проведенное нашей редакцией вместе с институтом PORI весной 2017 года, показал, что представители "новой алии" мало отличаются по своим политическим взглядам от прочих русскоязычных репатриантов. В целом среди участников опроса 50% называют себя "умеренно правыми", 20% – "крайне правыми", 14% – "центристами", 5% – "умеренно левыми", 5% – "крайне левыми". Среди представителей "новой алии" 2014-2018 годов: 36% – "умеренно правые", 19% – "крайне правые", 11% – "центристы", 5% – "умеренно левые", 2% – "крайне левые". Наиболее заметно отличие по проценту "неопределившихся": среди всех респондентов их 6%, среди "новой алии" – 28%.

По итогам опроса дана общая оценка деятельности правительства Израиля: 3,2 балла ("удовлетворительно").

Оценка деятельности правительства в сфере безопасности: 3,4 балла ("удовлетворительно").

Оценка деятельности правительства в социально-экономической сфере: 3,0 балла ("удовлетворительно").

Оценка деятельности оппозиции: 2,1 балла ("неудовлетворительно").

Оценка деятельности премьер-министра Биньямина Нетаниягу: 3,5 балла (между "удовлетворительно" и "хорошо").

Участникам опроса было предложено отметить тех министров, работу которых они оценивают положительно. Пятерка лучших: Исраэль Кац, министр транспорта и по делам разведки (Ликуд) – 54%, Авигдор Либерман, министр обороны (НДИ) – 48%, Биньямин Нетаниягу, премьер-министр, глава МИД, министр здравоохранения (Ликуд) – 40%, Айелет Шакед, министр юстиции (Байт Иегуди) – 34%, Зеэв Элькин, министр экологии, министр по делам Иерусалима (Ликуд) – 26%.

Участникам опроса было предложено отметить тех русскоязычных депутатов Кнессета, работу которых они оценивают положительно. Результаты: Зеэв Элькин (Ликуд) – 35%, Константин Развозов (Еш Атид) – 34%, Юлий Эдельштейн (спикер Кнессета, Ликуд) – 31%, Софа Ландвер (НДИ) – 26%, Юлия Малиновская (НДИ) – 20%, Роберт Илатов (НДИ) – 18%, Ксения Светлова (Сионистский лагерь) – 18%, Тали Плоскова (Кулану) – 14%, Роберт Тивьяев (Сионистский лагерь) – 4%. 12% опрошенных заявили, что негативно оценивают деятельность всех русскоязычных депутатов.

Читателям был задан вопрос: "Кого из перечисленных ниже лидеров вы предпочли бы видеть на посту премьер-министра Израиля?" Первая пятерка: Биньямин Нетаниягу – 37%, Авигдор Либерман – 13%, Яир Лапид – 13%, Исраэль Кац – 9%, Айелет Шакед – 5%.

38% опрошенных считают, что Нетаниягу не должен уходить в отставку на фоне имеющихся против него подозрений. 31% заявляют, что Нетаниягу должен уйти в отставку только в том случае, если он будет признан судом виновным в совершении преступлений. По мнению 17%, Нетаниягу должен уйти в отставку вне зависимости от предъявления ему обвинений. 10% полагают, что Нетаниягу должен уйти в отставку в случае, если ему будут предъявлены обвинения.

В случае, если Нетаниягу уйдет в отставку, на посту премьер-министра 23% хотели бы видеть Авигдора Либермана, 17% – Исраэля Каца, 14% – Яира Лапида, 9% – Айелет Шакед, 9% – Гидеона Саара.

Был задан вопрос: "Если Нетаниягу уйдет из политики, кого бы вы хотели видеть во главе "Ликуда"?" Первая пятерка: Исраэль Кац – 23%, Гидеон Саар – 15%, Юлий Эдельштейн – 7%, Зеэв Элькин – 7%, Бени Бегин – 3%.

32% считают закон о призыве ультраортодоксов достаточным поводом для развала коалиции и объявления досрочных выборов, так как это кардинально важный вопрос для будущего страны. 28% считают дискуссию вокруг этого закона недостаточным поводов для развала коалиции, называя происходящее "политическими играми", так как реального призыва ультраортодоксов в армию все-равно не будет. 25% считают, выборы в любом случае должны состояться в срок. 9% заявляют, что разваливать коалицию из-за этого закона не нужно, потому что ультраортодоксы не нужны в армии.

82% опрошенных твердо заявляют, что уже знают, за кого проголосуют на выборах в Кнессет 21-го созыва.

Если бы выборы состоялись сейчас, 28,5% участников опроса отдали бы свои голоса "Ликуду", 27% – партии "Наш дом Израиль", 16% – "Еш Атид", 4% – "Байт Иегуди". 3% намерены голосовать за новый блок крайне правых партий, если он будет создан. 3% заявили, что проголосуют за правую партию "Зеут". 2% голосуют за левый блок "Сионистский лагерь" ("Авода" + "А-Тнуа"). 1,5% намерены отдать свои голоса крайне левой партии МЕРЕЦ, 1,5% – центристской партии "Кулану". 1% проголосует за "новую русскую партию", если она будет создана. Остальные партии и блоки получат менее 1% голосов участников этого опроса.

(Полученные результаты близки к тем, что показал опрос июля 2017 года. В январе 2018-го отмечалось резкое падение рейтинга "Ликуда" и рост популярности "Еш Атид" на фоне конфликта вокруг "закона о магазинах".)

По оценке политологов, голосование русскоязычных избирателей может определять до 17-18 из 120 депутатских мандатов в Кнессете. Таким образом, данная категория избирателей могла бы на сегодняшний день принести по пять-шесть мандатов партиям "Ликуд" и НДИ, три-четыре мандата – партии "Еш Атид", не более одного мандата – "Байт Иегуди", новому блоку крайне правых партий и партии "Зеут". Другие партии и блоки, в том числе гипотетическая "новая русская партия", "целые русские мандаты" не получают (хотя по итогам выборов в Кнессет 20-го созыва по одному такому мандату получили партия "Кулану" и блок "Сионистский лагерь"). Подчеркнем, что речь идет о приблизительной и предварительной оценке.

Определяющими при выборе являются позиции партии по вопросам внешней политики и безопасности (76%) и по социально-экономическим вопросам (64%).

35% опрошенных полагают, что в правящей коалиции не хватает партии "Еш Атид". 65% считают лишней в коалиции партию ШАС, 63% – партию "Яадут а-Тора".

Читателям был задан вопрос: "Кого из отставных генералов вы хотели бы видеть в политике?" Больше всех голосов получили Бени Ганц (19%) и Габи Ашкенази (16%). При этом 47% выбрали ответ: "Никого, в политике слишком много военных".

Подавляющее большинство наших читателей (70%) не поддерживают идею понижения электорального барьера, выдвинутую премьер-министром Биньямином Нетаниягу, считая, что "это повысит потенциал шантажа со стороны мелких партий".

Респондентам был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы законопроект об ограничении каденции премьер-министра двумя сроками?" Мнения разделились. 33%: "Нет, опытный глава правительства – это выгодно государству". 32%: "Однозначно да, премьер-министр не должен "засиживаться" на посту". 30%: "Да, но только в рамках глобальной реформы политической системы, которая гарантирует работу премьера в течение всей каденции".

Большинство опрошенных (53%) не поддерживают идею создания "правительства национального единства" с участием правых и левых партий. 26% поддерживают эту идею.





