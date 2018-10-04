СМИ: Израиль поставлял оружие правительству Шри-Ланки в период с 2002 по 2009 годы

Окружной суд Тель-Авива отклонил иск c требованием рассекретить документы министерств обороны и иностранных дел, содержащих информацию о сотрудничестве между Израилем и правительством Шри-Ланки в период с 2002 по 2011 годы. Об этом сообщает сайт газеты "Гаарец".

Судья Шауль Шохат в своем решении отметил, что публикация этих данных станет нарушением соглашения с Шри-Ланкой о сохранении секретности, нанесет ущерб безопасности Израиля. Судья подчеркнул, что эти соображения превалируют над правом общества на информацию.

С 1983 года по 2011 год на Шри-Ланке шла гражданская война. Вооруженный конфликт между центральным правительством Шри-Ланки и военизированным движением "Тигры освобождения Тамил Илама", по некоторым оценкам, унесла более 80 тысяч жизней. Все это время ходили слухи о том, что Израиль в различные периоды времени поставлял оружие обоим сторонам конфликта.

В июне 2016 года в министерство обороны была подана просьба в рамках закона о свободе информации рассекретить данные о сотрудничестве с Шри-Ланкой. Просьба была подана адвокатом Итаем Маком от имени нескольких активистов за права человека. Через три месяца государство ответило, что это невозможно по техническим причинам, так как требует серьезной работы по обработке документов.

В иске Итая Мака содержалась просьба раскрыть объем сделок, указать какие виды вооружения поставлялись, а также предоставить данные об участии израильских военных и сотрудников системы безопасности в подготовке военных на Шри-Ланке.

Получив отказ от минобороны, адвокат обратился в суд.

Издание "Гаарец" отмечает: хотя суд отклонил просьбу рассекретить материалы, решение суда свидетельствует о том, что Иерусалим сотрудничал с Коломбо во время гражданской войны, а министерство обороны Израиля подписало соглашение о конфиденциальности с правительством Шри-Ланки.





