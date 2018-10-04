18+
4 октября 2018 г.
последняя новость: 19:01
Британию развернут влево
Еврейское трио в фашистской Италии
Гиппокамп и эпинефрин
Хватит с нас летнего времени
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:44 Полиция рекомендовала закрыть дело 1270
18:31 СМИ: Израиль поставлял оружие правительству Шри-Ланки в период с 2002 по 2009 годы
18:05 Около 300 репатриантов из Украины приземлились сегодня в Израиле
17:32 Министр обороны провел совещание, посвященное ситуации на границе с Газой
16:39 На 264-й трассе в результате ДТП погиб мотоциклист
16:17 В рамках дела о коррупции задержаны владельцы автобусной компании "Афиким"
16:00 В Иорданской долине в заброшенном доме обнаружены два тела
15:51 Полиция сообщила о своих требованиях к владельцам электровелосипедов
15:33 "Наш дом Иерусалим": изменить принцип распределения городского бюджета
15:22 "Огненный террор": на границе с Газой вспыхнули два пожара
В Израиле

СМИ: Израиль поставлял оружие правительству Шри-Ланки в период с 2002 по 2009 годы

время публикации: 18:31 | последнее обновление: 18:48 блог версия для печати фото
СМИ: Израиль поставлял оружие правительству Шри-Ланки в период с 2002 по 2009 годы
Окружной суд Тель-Авива отклонил иск, содержащий требование рассекретить документы министерств обороны и иностранных дел
ISDEF 2017: международная оборонная выставка в Тель-Авиве

Окружной суд Тель-Авива отклонил иск c требованием рассекретить документы министерств обороны и иностранных дел, содержащих информацию о сотрудничестве между Израилем и правительством Шри-Ланки в период с 2002 по 2011 годы. Об этом сообщает сайт газеты "Гаарец".

Судья Шауль Шохат в своем решении отметил, что публикация этих данных станет нарушением соглашения с Шри-Ланкой о сохранении секретности, нанесет ущерб безопасности Израиля. Судья подчеркнул, что эти соображения превалируют над правом общества на информацию.

С 1983 года по 2011 год на Шри-Ланке шла гражданская война. Вооруженный конфликт между центральным правительством Шри-Ланки и военизированным движением "Тигры освобождения Тамил Илама", по некоторым оценкам, унесла более 80 тысяч жизней. Все это время ходили слухи о том, что Израиль в различные периоды времени поставлял оружие обоим сторонам конфликта.

В июне 2016 года в министерство обороны была подана просьба в рамках закона о свободе информации рассекретить данные о сотрудничестве с Шри-Ланкой. Просьба была подана адвокатом Итаем Маком от имени нескольких активистов за права человека. Через три месяца государство ответило, что это невозможно по техническим причинам, так как требует серьезной работы по обработке документов.

В иске Итая Мака содержалась просьба раскрыть объем сделок, указать какие виды вооружения поставлялись, а также предоставить данные об участии израильских военных и сотрудников системы безопасности в подготовке военных на Шри-Ланке.

Получив отказ от минобороны, адвокат обратился в суд.

Издание "Гаарец" отмечает: хотя суд отклонил просьбу рассекретить материалы, решение суда свидетельствует о том, что Иерусалим сотрудничал с Коломбо во время гражданской войны, а министерство обороны Израиля подписало соглашение о конфиденциальности с правительством Шри-Ланки.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 января 2018 г.
Израиль подписал 10 соглашений об авиасообщении
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 февраля 2017 г.
"Эльбит" получил контракт на модернизацию вертолетов в Азии на 110 млн долларов
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 июля 2015 г.
Аргентина предпочла израильские самолеты китайским
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 июня 2013 г.
Правительство Великобритании: Израиль поставляет оружие арабским государствам





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 4 октября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018