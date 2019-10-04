Открытие Кнессета и переговоры всех со всеми. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Когда на одной из многочисленных церемоний, посвященных началу работы Кнессета 22-го созыва, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пожелал этому парламенту долголетия, между главой правительства и депутатами возникло то самое чувство единства и сплоченности, без упоминания которых не обходится ни одна речь политиков после 17 сентября. Именно долголетия желали друг другу депутаты в коридорах Кнессета, и мечтали они лишь об одном: чтобы нынешний парламент не повторил или, того пуще, не побил рекорд своего предшественника, просуществовавшего всего семь недель.

Уходящая, укороченная в связи с праздником Рош а-Шана неделя, не приблизила нас к выходу из политического тупика. Бесплодная встреча переговорных групп "Ликуда" и "Кахоль Лаван" накануне праздника, отказ "Кахоль Лаван" встречаться с ликудниками после начала слушаний по делам Нетаниягу, обмен обвинениями – таков не впечатляющий результат переговоров между двумя крупнейшими партиями на этой неделе. Одно лишь можно сказать наверняка: "Кахоль Лаван" полностью прояснил свои требования. В то время, как все были заняты мало на что влияющим заявлением Яира Лапида об отказе от ротации на посту премьер-министра, почти без внимания остались оглашенные Лапидом условия присоединения к коалиции. "Коалиция "Кахоль Лаван", "Ликуда", НДИ и "Аводы", возможно еще кого-нибудь", – сказал Лапид. Можно предположить, что под "еще кого-нибудь" он имел в виду крыло "Новых правых" в блоке "Ямина" (Шакед, Беннет, Кахана). Но этим не исчерпываются условия "Кахоль Лаван". "Бени Ганц должен быть первым в ротации", – заявил Лапид. В переводе на обычный язык это означает, что "Ликуд" должен отказаться от праворелигиозного блока, а Нетаниягу должен покинуть политику, ибо в весьма вероятном случае подачи обвинительного заключения он не сможет оставаться на политической арене кроме как в должности премьер-министра. А в этой должности Лапид и Ганц с ним сотрудничать не будут. В "Ликуде" в последнюю неделю говорили о том, что вообще не понимают условий "Кахоль Лаван". Яир Лапид их весьма доходчиво прояснил. Легче от этого никому не стало.

В "Кахоль Лаван" понимают, что их условия не могут быть основой даже для начала переговоров. На что они рассчитывают? На расшатывание правого блока и на время. "Нужно терпение. Правительство будет. Правые войдут, ультраортодоксы. Посмотрим", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il один из советников Бени Ганца. Позднее приближенный главы "Кахоль Лаван" долго беседовал в буфете Кнессета с одним из функционеров ШАС. Прямых переговоров между ШАС и "Кахоль Лаван" пока нет. Просто все говорят со всеми. В день приведения Кнессета к присяге в том же буфете Кнессета долго и задушевно беседовали Яир Лапид и Авигдор Либерман. В "Кахоль Лаван" постарались, чтобы эта встреча не осталась незамеченной. "Я понимаю их логику, но никакой координации действий между Лапидом и Либерманом нет. Есть взаимная симпатия и только", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в НДИ. Все беседуют со всеми, а воз и ныне там.

В "Ликуде" также ищут путь выхода из тупика методом проб и, в основном, ошибок. После провала встречи в начале недели с "Кахоль Лаван" Нетаниягу грозит "вот-вот" вернуть мандат президенту. Но не торопится. Мандат в руках "Ликуда" дает этой партии контроль над организационной комиссией Кнессета, регулирующей повседневную деятельность парламента до формирования коалиции. А кроме этого, мандат – это своего рода футбольный мяч. Пока ты его контролируешь, тебе не забьют гол. Поэтому Нетаниягу не назначает встречу с президентом, вместо этого он пустил еще один пробный шар под названием праймериз. Внешний мотив этого шага прост и понятен: рано или поздно начнется отсчет 21 дня, когда каждый депутат сможет попытаться сформировать коалицию. Нетаниягу хочет подойти к этому дню бесспорным лидером своей партии. Испугался ли Нетаниягу путча в "Ликуде" и решил закрепить свой статус путем победы на внутрипартийных выборах или решил таким способом выяснить, кто готов выйти на бой с ним, но идея вряд ли найдет свою реализацию в ближайшее время. Помимо организационных трудностей, предложение провести праймериз столкнулось с возражениями главы ЦК "Ликуда" Хаима Каца. Судя по всему, Нетаниягу ограничится резолюцией ЦК о поддержке его кандидатуры.

В НДИ приняли решение начать новый еврейский год с активного вмешательства в происходящее. Авигдор Либерман объявил, что через неделю представит свой проект формирования правительства национального единства, а тем временем встретился с Нетаниягу (по просьбе последнего). Вряд ли у кого-то были иллюзии по поводу итогов этой встречи, но завершилась она безрезультатно. "Надо говорить о сути дела, о том, каким мы хотим видеть будущее правительство, о его повестке дня, а в "Ликуде" говорят лишь о ротации", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в НДИ. По его мнению, если согласовать пункты повестки дня, все остальное – разрешимо. Такая позиция, безусловно, удобна для НДИ, так как "зона комфорта" Либермана именно в дискуссии о повестке дня, которую он контролирует. Но такой подход неприемлем для "Ликуда", ибо означает отказ от ультраортодоксов и развал правого блока.

На этой неделе начались слушания по делам премьер-министра. О каких-то выводах говорить рано, но связь с политическим процессом очевидна. В день приведения Кнессета к присяге в кулуарах парламента обсуждался вопрос о том, согласятся ли лидеры "Кахоль Лаван" войти в коалицию с Нетаниягу, если с него будут сняты обвинения во взяточничестве и останется лишь обман общественного доверия. В обсуждениях участвовали и депутаты от "Кахоль Лаван".





