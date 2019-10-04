Из Газы были выпущены две ракеты. ЦАХАЛ: они упали на территории сектора
В пятницу, 4 октября, в 23:49 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на КПП "Кисуфим", около границы с Газой, прозвучала сирена "Цева адом", предупреждающая о возможном ракетном обстреле.
Сирена также была слышна в поселке Кисуфим и некоторых других населенных пунктах округа Эшколь.
Местные жители сообщали, что слышали несколько взрывов.
Арабский сайт Maan со ссылкой на источники в Газе писал, что в сторону израильской территории были выпущены две ракеты.
Вскоре ЦАХАЛ подтвердил факт запуска двух ракет из Газы, сообщив, что эти ракеты не перелетели через пограничный забор и упали на территории сектора.
Очевидно, обстрел был "местью" за гибель одного из участников 77-го этапа "марша возвращения" на границе Газы.
Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за эту попытку обстрела.
По состоянию на утро 5 октября, ЦАХАЛ не отреагировал на эту попытку ракетного обстрела, сообщений об ответных ударах по целям в Газе не поступало. Израильская армия зачастую оставляет без ответа такие действия боевиков, если выпущенные террористами снаряды или ракеты не падают на территории Израиля.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2019-й год.
Октябрь. Не зафиксировано падения на израильской территории ракет, выпущенных из Газы.
Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет. 22 сентября умерла одна из пострадавших во время ноябрьских обстрелов 2018 года.
Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.
Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.
Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.
Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.
Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.
Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.
Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.
Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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