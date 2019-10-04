Около Иерусалима была убита Михаль Села, мать восьмимесячной девочки

Утром в пятницу, 4 октября, было разрешено к публикации имя 32-летней женщины, убитой накануне вечером около Иерусалима. Это Михаль Села, проживавшая в поселке Бейт-Зайт.

Тело женщины было найдено в поселке Моца, неподалеку от Бейт-Зайта. В доме также находился тяжелораненый мужчина приблизительно 25 лет.

В следственных органах предполагают, что речь может идти об убийстве и попытке самоубийства.

На месте происшествия был найден нож.

Известно, что Михаль Села была социальным работником в иерусалимском центре, оказывала помощь молодым людям. Ее дочери всего восемь месяцев.

Девочка не пострадала, она была приведена отцом к соседям. Дочь погибшей временно передана на попечение социальных служб. По всей видимости, впоследствии заботу о ребенке возьмут на себя родственники.

Имя предполагаемого убийцы пока не публикуется. Но известно, что он был мужем убитой, они познакомились, когда Михаль работала с молодыми людьми из "группы риска".

Муж погибшей госпитализирован и находится под охраной сотрудников правоохранительных органов.



