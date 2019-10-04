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NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2019 г., 08:56

Около Иерусалима была убита Михаль Села, мать восьмимесячной девочки

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Михаль Села На месте происшествия, 3 октября 2019 года На месте происшествия, 3 октября 2019 года ВСЕ ФОТО
 
   
 
 
Михаль Села
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На месте происшествия, 3 октября 2019 года

 
   
 
 
На месте происшествия, 3 октября 2019 года

 
   
 
 
На месте происшествия, 3 октября 2019 года

Утром в пятницу, 4 октября, было разрешено к публикации имя 32-летней женщины, убитой накануне вечером около Иерусалима. Это Михаль Села, проживавшая в поселке Бейт-Зайт.

Тело женщины было найдено в поселке Моца, неподалеку от Бейт-Зайта. В доме также находился тяжелораненый мужчина приблизительно 25 лет.

В следственных органах предполагают, что речь может идти об убийстве и попытке самоубийства.

На месте происшествия был найден нож.

Известно, что Михаль Села была социальным работником в иерусалимском центре, оказывала помощь молодым людям. Ее дочери всего восемь месяцев.

Девочка не пострадала, она была приведена отцом к соседям. Дочь погибшей временно передана на попечение социальных служб. По всей видимости, впоследствии заботу о ребенке возьмут на себя родственники.

Имя предполагаемого убийцы пока не публикуется. Но известно, что он был мужем убитой, они познакомились, когда Михаль работала с молодыми людьми из "группы риска".

Муж погибшей госпитализирован и находится под охраной сотрудников правоохранительных органов.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 03 октября 2019
Подозрение на убийство в пригороде Иерусалима


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