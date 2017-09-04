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В Израиле

Учения ЦАХАЛа: в Рамле и на севере Израиля прозвучат сигналы тревоги

время публикации: 07:35 | последнее обновление: 07:35 блог версия для печати фото
Учения ЦАХАЛа: в Рамле и на севере Израиля прозвучат сигналы тревоги

В понедельник, 4 сентября, на военной базе в районе Рамле будет проведено испытание предупредительных систем.

Из пресс-службы ЦАХАЛа передали, что между 11:00 и 12:00 пять раз будет звучать сигнал тревоги. Испытания проводятся в рамках замены предупредительных систем по всей стране.

В 19:00 сигнал тревоги прозвучит в Галилее. Это также делается в рамках проверки исправности предупредительных систем на военных базах. Сигнал тревоги будет звучать помимо прочего в Кацрине, Рош Пине, Веред а-Галиль, Элифелет, Кфар а-Наси, Лавоне.

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