Беннет продвигает программу экстренной помощи еврейской общине Хьюстона

В понедельник, 4 сентября, стало известно о том, что министерство по связам с диаспорой во главе с Нафтали Беннетом продвигает программу экстренной помощи еврейской общине американского города Хьюстона, пострадавшего от урагана "Харви".

Сумма помощи составляет миллион долларов.

Программа будет представлена на одобрение правительства уже на ближайшем заседании. Деньги планируется передать через консульство Израиля.

Помощь предназначена для восстановления общинных учреждений, которые не финансируются или не поддерживаются местными властями.

"Харви" достиг побережья Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Урагану была присвоена четвертая категория опасности. Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигала 200-210 километров в час. Ураган вызвал в Хьюстоне сильные дожди и наводнения.