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Автобусная авария в Димоне: 13 пострадавших, один в тяжелом состоянии. Видео

время публикации: 15:17 | последнее обновление: 15:40 блог версия для печати фото
Автобусная авария в Димоне: 13 пострадавших, один в тяжелом состоянии
13 человек пострадали в ДТП в Димоне, один в тяжелом состоянии

В понедельник, 4 сентября, 13 человек пострадали в результате ДТП в Димоне с участием автобуса компании "Эгед" и легкового автомобиля.

Состояние 40-летнего мужчины, находившегося в автомобиле, оценивается как тяжелое. Он получил травму головы. Пострадавший погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

12 пассажиров автобуса получили легкие травмы.

Фельдшеры службы "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. По словам медиков, прибыв на место аварии, они увидели сильно разбитый автомобиль и автобус, съехавший в канаву. Возле автобуса находились пассажиры, которым удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства.

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