Автобусная авария в Димоне: 13 пострадавших, один в тяжелом состоянии. Видео

В понедельник, 4 сентября, 13 человек пострадали в результате ДТП в Димоне с участием автобуса компании "Эгед" и легкового автомобиля.

Состояние 40-летнего мужчины, находившегося в автомобиле, оценивается как тяжелое. Он получил травму головы. Пострадавший погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

12 пассажиров автобуса получили легкие травмы.

Фельдшеры службы "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. По словам медиков, прибыв на место аварии, они увидели сильно разбитый автомобиль и автобус, съехавший в канаву. Возле автобуса находились пассажиры, которым удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства.