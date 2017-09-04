Выставка "Эгед": израильские автобусы – от Бялика до наших дней

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Название "Эгед" придумал поэт Хаим Нахман Бялик, классик еврейского возрождения, и долгие годы это слово было синонимом автобуса. В дни праздника Суккот Центр истории автобусного кооператива "Эгед" представляет волнующее развлечение для всей семьи: более 70 уникальных автобусов и множество других интересных экспонатов увидят посетители выставки, которая открывается Холоне.

Увлекательное путешествие сопровождается захватывающим рассказом об истории общественного транспорта в Израиле, насчитывающей без малого 80 лет. Посетители Центра смогут почувствовать себя пассажирами курсировавших в те времена автобусов и окунуться таким образом в атмосферу первых дней основания государства – увлекательное приключение для детей и приятная ностальгия для взрослых.

Автобусы, представленные на выставке, отреставрированы до мельчайших деталей, покрашены в первоначальный цвет и выглядят очень достоверно, а многие из них до сих пор на ходу.

Экспозиция включает и другие транспортные средства, бывшие на службе у "Эгед": цистерны, буксиры, учебные автобусы. В большинстве из них можно посидеть, увидеть специальную сумку водителя, устройство для монет и компостер с индивидуальным рисунком прокола, который был в те времена у каждого водителя.

Ноах Слуцкий, директор Центра истории "Эгед", обещает "показать и рассказать историю, которая затронет сердце каждого, на простом языке, понятном и взрослым, и детям".

У большинства автобусов в Центре есть своя собственная история: первый Форд "Тапла" – "кастрюля" на идиш, который курсировал в 30-х годах между поселениями, использовался также для перевозки яиц, бидонов с молоком, кур и овощей; первый автобус, который отправился в Санта-Катарину после Шестидневной войны; двухэтажный автобус, который эксплуатировался "Эгедом" в 90-х годах и другие не менее интересные подробности.

Центр истории "Эгед", расположенный в Холоне на улице Моше Даян, будет открыт в дни праздника Суккот с воскресенья по вторник, 8-10 октября 2017, с 8:30 до 12:30; в пятницу, 6 октября 2017 - с 8:00 до 12:00.

Вход и автомобильная стоянка – бесплатно.

В течение года Центр истории "Эгед" открыт по пятницам, с 8:00 до 12:00, а также с воскресенья по четверг – только для групп по предварительной договоренности, с 8:00 до 11:30.

Посещение Центра можно заказать по телефону: 03-9142361 или по факсу: 03-9142364/