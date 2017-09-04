Сотрудники консульства Франции в Хайфе получили "подозрительную бандероль"

В понедельник, 4 сентября, в консульство Франции в Хайфе была доставлена бандероль, содержание которой вызвало опасения службы безопасности.

По словам сотрудников, в пакете, отправленном из Франции, находились чайные пакетики и сухие ягоды годжи. Вскоре после вскрытия пакета сотрудники консульства стали жаловаться на резь в глазах и головную боль.

В здание консульства были вызваны сотрудники пожарной службы для проверки содержимого конверта.

В рамках мер безопасности полиция перекрыла движение транспорта в районе консульства.





